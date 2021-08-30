Орден над мэрией. Как в Барнауле устанавливают утраченный на четыре года символ

Буквы «Барнаул орденоносный» устанавливают 30 августа на здании городской администрации. Процесс монтажа одного из городских символов, который на время был скрыт от глаз горожан, запечатлела фотокорреспондент altapress.ru.

Напомним, что ранее надпись «Барнаул орденоносный» красовалась на доме по проспекту Ленина, 53. Буквы демонтировали в ноябре 2017 года, поскольку конструкция находилась в аварийном состоянии.

И вот, спустя почти четыре года, «Барнаул орденоносный» возвращается на всеобщее обозрение. Надпись устанавливается на мэрии. Высота букв составляет 1,5 метра, размер самого ордена — 3,7 на 3,5 метра, а длина всей конструкции составляет 41 метр.

Варианты размещения восстановленной конструкции предлагали барнаульцы — рассмотрели более 30 инициатив. В результате выбрали крышу здания администрации города по улице Гоголя, 48.