Орден над мэрией. Как в Барнауле устанавливают утраченный на четыре года символ

Напомним, что ранее надпись «Барнаул орденоносный» красовалась на доме по проспекту Ленина, 53. Буквы демонтировали в ноябре 2017 года, поскольку конструкция находилась в аварийном состоянии.
И вот, спустя почти четыре года, «Барнаул орденоносный» возвращается на всеобщее обозрение. Надпись устанавливается на мэрии. Высота букв составляет 1,5 метра, размер самого ордена — 3,7 на 3,5 метра, а длина всей конструкции составляет 41 метр.
Варианты размещения восстановленной конструкции предлагали барнаульцы — рассмотрели более 30 инициатив. В результате выбрали крышу здания администрации города по улице Гоголя, 48.