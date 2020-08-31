«Барнаул орденоносный» восстановят в 2021 году: жители сами выберут новое место для букв

Глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что горожане сами определят место размещения надписи «Барнаул орденоносный», сообщает в своем Telegram-канале мэрия города.

Напомним, о восстановлении букв Франк заявил 27 августа — на первой после каникул сессии краевого парламента.

Буквы сняли 29 ноября 2017 года — конструкция находилась в аварийном состоянии. Однако возвращать не стали: против выступили собственники квартир дома № 53 на проспект Ленина.

В связи с этим для надписи придется найти новое место, отметил Франк на совещании на территории МБУ «Автодорстрой» — именно здесь хранятся буквы и соответствующий орден.

«Мы планируем воссоздать надпись „Барнаул — Орденоносный“ и Орден Октябрьской Революции с применением современных материалов и технологий. Что касается ее размещения, то мы предлагаем горожанам предложить несколько мест в городе, а потом путем голосования всем вместе его выбрать», — отметил глава города.

Одиночный пикет «Барнаул орденоносный» Общественное движение «Суть Времени»

Франк подчеркнул, что важно сохранить идентичность надписи: как только определят место размещения, появится проект и будут понятны затраты на реализацию.

«Считаю, что уже через год, ко дню города, мы данную надпись установим в краевой столице», — добавил Франк.

Ранее глава Барнаула предложил возродить в школах уроки «Барнауловедения», чтобы дети знали историю города.