Организатора барнаульского приюта «Успех» выпустили из СИЗО

Руководитель барнаульского приюта «Успех» Лариса Ягофарова, которую обвиняют в присвоении денежных средств постояльцев, вышла на свободу из СИЗО. Об этом сообщил «Политсибру» со ссылкой на адвоката Олега Казакова. Ягофарова находится под подпиской о невыезде.

Историю странного реабилитационного приюта «Успех» журналисты рассказали в мае 2019 года. Зрители «Катунь 24» передали телеканалу фото и видеоматериалы о приюте, в котором, по их мнению, в антисанитарных условиях содержится не менее 15 человек. Одна из женщин является ветераном Великой Отечественной войны. Ночью соседи слышали из приюта стоны. На некоторых кроватях не было даже матрацев.

Тогда же министерство соцзащиты края по этому факту провело проверку условий проживания пожилых и инвалидов в помещениях, которые занимает фонд «Мир без наркотиков — это Успех». В результате пожилым людям предложили разместиться в государственной сети стационарных соцучреждений, где имеется достаточное количество свободных мест. При обращении гражданина с личным заявлением ему оперативно предоставлялось место в доме-интернате.

Тогда же начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил проведение проверки в связи с выходом сюжета на телеканале «Катунь 24». Также о начале доследственной проверки заявили в региональном СУ СКР.

В июне altapress.ru сообщил, что в ходе проверки полицейские установили: создатели фонда сделали подложную доверенность и похитили имеющиеся на сберегательном счете постояльца приюта для пенсионеров деньги в сумме 1 млн 142 тыс. рублей.

Обвиняемой по уголовному дела стала администратор фонда Лариса Ягофарова. Она написала явку с повинной в августе 2019 года, сотрудничала со следствием. За мошенничество ей грозит серьезное наказание — до 10 лет лишения свободы.