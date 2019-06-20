На Алтае волонтеры приюта для престарелых похитили у постояльца больше 1 млн рублей

В октябре 2017 года волонтеры одного из приютов, занимающейся социальной и психологической адаптацией граждан, похитили со счета постояльца более миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. По данным Толка, речь идет об организации «Мир без наркотиков — это «Успех», барнаульский приют которого оказался в центре громкого скандала .

Полицейские выяснили, что волонтеры сделали подложную доверенность и похитили имеющиеся на сберегательном счете постояльца деньги в сумме 1 млн 142 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере». За это грозит до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

По уголовному делу проводят обыски в помещениях общественной организации и сбор доказательств отношения этих волонтеров к аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя главка МВД Андрея Подоляна.

Учредитель приюта Лариса Ягофарова подтвердила Политсибру факт обысков. По ее словам, правоохранители провели их еще в 2018 году, тогда нашли 1 млн 160 тысяч рублей.

«Затем Ягофарова начала путаться в показаниях, судя по ее лексике. Она рассказала, что обыски все-таки проходили 19 июня, но никаких уголовных дел на „Успех“ якобы заведено не было», — пишет издание.

После скандала с «Успехом», главный полицейский принял решение о создании специализированной следственно-оперативной группы с целью проверки деятельности приютов и их филиалов.

Что произошло с «Успехом»?

17 апреля в краевую минсоцзащиту поступила жалоба на приют, расположенный в квартире дома по адресу ул. Профинтерна, 40-а. 23 апреля министерство направило письма в прокуратуру, Росздравнадзор, Роспотребнадзор.

2 мая вышел сюжет телеканала «Катунь 24» о приюте. В нем со ссылкой на видео соседей рассказывалось о том, что в квартире в ужасных условиях содержатся истощенные люди. Позже в Сети появилось видео нападения администратора приюта Ларисы Ягофаровой и ее мужа на оператора, ролик также сняли жильцы дома. Ягофаровы не пустили оператора внутрь, два раза пнули его, дергали за руки, из-за чего он уронил камеру.

6 мая организацию официально исключили из реестра поставщиков соцуслуг.

Пять подопечных приюта переехали в Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов в Барнауле. 14 граждан остались в приюте «Успех» и живут в доме на улице Юрина. Им всем предложили варианты размещения в госучреждениях, в том числе в центрах временного размещения. Но они отказались.