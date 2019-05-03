Власти прокомментировали инцидент со странным приютом для пенсионеров в Барнауле

Местонахождение подопечных фонда «Мир без наркотиков — это Успех», которые проживали к квартире Барнаула , до сих пор неизвестно. По словам очевидцев, людей посадили в карету «скорой» и увезли. Минсоцзащита совместно с полицией проводит проверку нового места проживания пожилых людей, рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края.

В апреле 2019 года министерство соцзащиты края проводила проверку условий проживания пожилых и инвалидов в помещениях, которые занимает фонд «Мир без наркотиков — это Успех». По данным ведомства, в приюте не проживал участник Великой Отечественной войны, как сообщалось ранее.

Пожилым людям предложили разместиться в государственной сети стационарных соцучреждений, где имеется достаточное количество свободных мест. При обращении гражданина с личным заявлением ему оперативно предоставят место в доме-интернате.

Как отметили в пресс-службе, в частные организации люди попадают по собственной инициативе или по заявлению родственников. Если органам соцзащиты становятся известны факты отсутствия должных условий проживания в них престарелых и инвалидов, то они инициируют проверки, а материалы передают в органы прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС.

Что произошло

Ранее altapress.ru писал, что общественная организация открыла в одной из квартир в Барнауле приют для пенсионеров. Многие постояльцы в нем выглядят истощенными, имеют на теле синяки, похожие на следы побоев. Очевидцы сообщили телеканалу «Катунь24», что, по их мнению, более 15 человек содержатся в антисанитарных условиях.

Администратор фонда заверила, что организация входит в реестр поставщиков социальных услуг, органы соцзащиты проводят регулярные проверки, однако отказалась впускать в помещение журналистов, сославшись на то, что родственникам может не понравиться, что кто-то увидит их пожилых родителей.

На следующий день после встречи с представителем фонда во дворе дома появилась карета «Скорой помощи», постояльцев приюта увезли в неизвестном направлении. Журналист телеканала выехал на съемки, но обнаруживает пустую квартиру с единственной кроватью, на которой, накрытая одеялом, лежала пожилая женщина, она умерла минувшей ночью.

Пожилая женщина, присматривавшая за постояльцами, в слезах попросила журналистов уйти, иначе ее «накажут». Прибывшая в квартиру администратор позвонила в полицию и сообщила, что в ее квартиру ворвался человек с камерой. Позже приехал ее муж, супруги попытали разбить камеру оператора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, начальник главка Андрей Подолян назначил проведение проверки в связи с выходом сюжета на телеканале. Также о начале доследственной проверки заявили в региональном СУ СКР.

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов сравнил с рабством пребывание пожилых людей в частном приюте в одной из квартир Барнаула.