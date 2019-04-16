Организаторы Монстрации в Барнауле ждут отмашки властей

Организаторы Монстрации подали уведомление в администрацию Барнаула о согласовании шествия. Об этом они сообщили Вконтакте.

Мэрия должна дать ответ в течение трех дней. Активисты предлагают 1 мая пройти по улице Георгия Исакова от Северо-Западной до Малахова.

Предполагается, что в акции примут участие до 250 человек и продлится шествие два часа.

В заявлении также сказано, что цель проведения публичного мероприятия — празднование Первомая в форме прогулки горожан с собственными картинами в руках, известной как «Монстрация», и заложение основ такой традиции в Барнауле.

Анонс мероприятия активисты давали еще в марте.

Что такое Монстрация?

Монстрация — это шествие с шуточными лозунгами и плакатами. По словам самих «монстрантов», они пропагандируют творческую активность. Первая Монстрация прошла в Новосибирске 1 мая 2004 года. Тогда в ней приняло участие 80 человек. Число городов, где проводились шествия, уже перевалило за 20.

Автор идеи — новосибирский художник Артем Лоскутов.