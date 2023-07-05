5 июля
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Жизнь

Орнитолог объяснил, почему коршун нападает на людей в Барнауле

Орнитолог АлтГУ Виктор Петров прокомментировал появившиеся недавно видеозаписи с нападением коршуна в барнаульском дворе.

Черный коршун.
Черный коршун.
Евгений Богинский, "Усынови заказник".

Напомним, жителей дома по ул. Малахова уже не единожды атаковал коршун. Очевидцы сообщают о более десяти подобных случаях.

Орнитолог рассказал о возможных причинах агрессивного поведения птицы.

И первой причиной может стать синантропизация - привыкание живых организмов к обитанию вблизи человека.

С другой стороны, поведение коршуна совсем нетипично. Петров отмечает, что обычно эти птицы миролюбивы и нападают лишь из-за угрозы.

Коршун.
Коршун.
"В курсе 22"

Еще одной причиной может стать защита слетков - птенцов, которые уже покинули гнездо, но еще плохо летают.

Орнитолог отмечает, что серьезный вред коршуны нанести не могут, но могут доставить неприятности - которые и переживают сейчас жители многоэтажки.

По словам Виктора Петрова, безвредно уладить конфликт с хищной птицей вряд ли возможно. Даже если коршуна прогнать - могут погибнуть его птенцы.

Можно забрать птенцов и выкормить, а гнездо перенести. Однако придется ждать, пока они вырастут и сами покинут гнездо. Вылет у коршунов случается примерно во второй декаде июля.

Пока решения для страдающих жителей нет.

Ранее хищная птица похитила щенка в Кузбассе.

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