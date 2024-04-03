Осадки и порывистый ветер: апрельское тепло наступает все больше на зону ЧС в Алтайском крае

Днем 3 апреля в регионе ожидается до плюс 9 градусов тепла. В Барнауле — до плюс 4.

В районах края ожидаются осадки — мокрый снег и дождь. В Барнауле преимущественно без осадков.

Ветер западный. Местами порывы до 13 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что до плюс 17 градусов жары ожидается в начале апреля в Барнауле. А 4 апреля придет потепление.

К выходным дневная температура может достигнуть 17 градусов, ночные до 8 градусов тепла. Это вызовет таяние снега, оставшегося на полях.

Это — предварительный прогноз.

Между тем зима еще пытается цепляться за город и пугает то внезапным снегом, то порывом ветра. Но весна все ближе, а солнце - теплее. Сугробы растворяются в большие лужи, на деревьях появляются первые почки, а из-под земли выбиваются самые смелые весенние цветы.

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