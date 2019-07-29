В ноябре в Барнауле заработает первый пешеходный фонтан

Пешеходный фонтан делается без чаши, на одном уровне с землей. На месте старого сооружения уже выкопали котлован и приступили к его бетонированию.
Как рассказал заместитель руководителя компании-подрядчика «ДСУ-4» Иван Соснин, бетонные работы закончат к середине августа и приступят к благоустройству: положат тротуарную плитку.
Сначала предполагали отреставрировать старый фонтан, но в итоге строят современное сооружение.
В сквере посадят 20 деревьев, установят новые скамейки, урны и фонари. Работы проводят по федеральной программе «Формирование современной городской среды».
На реконструкцию зеленого уголка выделили 8 млн рублей.
Как ранее писал altapress.ru, такие фонтаны уже есть в Бийске и Рубцовске.