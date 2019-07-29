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Жизнь

В ноябре в Барнауле заработает первый пешеходный фонтан

В ноябре в Барнауле в тестовом режиме запустят первый в городе пешеходный фонтан. Он расположится в сквере на улице Панфиловцев (в районе пересечения с Павловским трактом) на месте старого фонтана, который уже демонтировали, пишет ГТРК «Алтай».

Фонтан.
Фонтан.
CC0

Пешеходный фонтан делается без чаши, на одном уровне с землей. На месте старого сооружения уже выкопали котлован и приступили к его бетонированию.

Как рассказал заместитель руководителя компании-подрядчика «ДСУ-4» Иван Соснин, бетонные работы закончат к середине августа и приступят к благоустройству: положат тротуарную плитку.

Сначала предполагали отреставрировать старый фонтан, но в итоге строят современное сооружение.

В сквере посадят 20 деревьев, установят новые скамейки, урны и фонари. Работы проводят по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

Фонтан на Панфиловцев.
Фонтан на Панфиловцев.
Юлия Суханова

На реконструкцию зеленого уголка выделили 8 млн рублей.

Как ранее писал altapress.ru, такие фонтаны уже есть в Бийске и Рубцовске.

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