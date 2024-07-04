5 ошибок в дизайне кухни, которые точно испортят аппетит домочадцам

Освещение
Неправильное освещение точно не настроит вас на аппетит. Например, Dg-home считает, что общий верхний свет может быть резким и создавать нежелательные тени. Размещайте освещение немного впереди себя, а не прямо над головой или позади вас.
Кроме того, установка даунлайтов, подвесных светильников и бра на отдельных участках упрощает управление светом.
Угловая мойка
На первый взгляд это покажется удобным и практичным, особенно при маленьком размере кухни. Но на деле это сделает неудобным как подход к раковине, так и доступ к мусорному ведру. Такая мойка просто займет много пространства в комнате.
Стеклянные столешницы
Хоть это и выглядит красиво, но до определенного момента. На таких поверхностях начнут появляться сколы и трещины, что точно не будет радовать глаз. Кислоты такие столешницы тоже плохо переносят, оставляют на себе разводы.
А еще издают неприятный звук при касании с посудой.
Некачественные шторы
Для кухни может подойти ситец, тюль, вискоза, хлопок, лен, полиэстер. Но бархат, атлас, тафта — плохая идея. Они очень сложны в уходе, особенно на кухне, где постоянно что-то жарится и варится.
Плохая установка бытовых приборов
Нагрев от плиты холодильной техники может заметно сократить срок службы. А близость мойки к плитам опасна.
Такие приборы лучше располагать на расстоянии 40-50 см друг от друга.
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