Осиротевшая косуля, сильный град и ведра грибов. Что произошло на Алтае 2 июля

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На Алтае выпал град и устелил землю, будто снегом. От стихии пострадали посадки.
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В Алтайском крае начался сезон охоты за грибами и ягодами. Лисичек насобирали в Бобровке. Подосиновики, подберезовики, маслята и белые грибы водятся околках в Первомайском районе. А в Троицком районе вовсю собирают землянику.
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Маленькая осиротевшая косуля решила остаться с людьми. Сотрудники базы отдыха рассказали, что малышка прибежала к ним из леса, в котором бушевал пожар. Ее выходили. Животное не захотело уходить и осталось людьми. Косулю назвали Красавицей.
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В Барнаулку попали нефтепродукты. Мэрия сообщила, что реку продолжают очищать.
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