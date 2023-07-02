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Жизнь

Осиротевшая косуля, сильный град и ведра грибов. Что произошло на Алтае 2 июля

Altapress.ru рассказывает главные новости за 2 июля в Алтайском крае.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

  • На Алтае выпал град и устелил землю, будто снегом. От стихии пострадали посадки.

  • В Алтайском крае начался сезон охоты за грибами и ягодами. Лисичек насобирали в Бобровке. Подосиновики, подберезовики, маслята и белые грибы водятся околках в Первомайском районе. А в Троицком районе вовсю собирают землянику.

  • Маленькая осиротевшая косуля решила остаться с людьми. Сотрудники базы отдыха рассказали, что малышка прибежала к ним из леса, в котором бушевал пожар. Ее выходили. Животное не захотело уходить и осталось людьми. Косулю назвали Красавицей.

  • В Барнаулку попали нефтепродукты. Мэрия сообщила, что реку продолжают очищать.

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