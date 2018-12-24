Оскандалившегося журналиста-выдумщика заподозрили в воровстве денег у сирот

Бывший репортер Der Spiegel Клаас Релоциус собирал с читателей деньги для «турецких детей-сирот», но все пожертвования переводил на свой личный счет, передает РИА Новости.

Релотиус писал читателям со своей электронной почты и просил поучаствовать в благотворительности ради оставшихся без родителей детей в Турции. При этом в письме он указывал реквизиты своего личного счета в банке. О мошенничестве со стороны Релотиуса журналу Der Spiegel рассказали сами читатели, сообщает gazeta.ru.

Напомним, 21 декабря стало известно, что редакция Der Spiegel уволила 33-летнего Клааса Релотиуса, считавшегося одним из лучших журналистов Германии, за то, что он в течение 7 лет публиковал выдуманные истории и даже получал за них престижные журналистские награды.