Один из лучших журналистов Германии оказался выдумщиком и с позором лишился всех премий

Редакция немецкого Der Spiegel уволила 33-летнего журналиста Клааса Релотиуса за то, что он в течение 7 лет публиковал выдуманные истории и даже получал за них престижные журналистские награды, пишет TJ.

Разоблачил Релотиуса его же коллега Хуан Морено. В ноябре 2018 года Der Spiegel опубликовал их совместный репортаж «Граница Джегера» о бывшем военном, который организовал отряд самообороны для патруля границы США и Мексики.

Морено встретился с источниками, на которых Релотиус ссылался в своей части материала, и узнал, что те никогда с ним не общались. Редакция провела расследование и выяснила, что журналист выдумал еще несколько историй. Например, об американце, который якобы присутствует на чужой казни. Или о двух иракских детях, которых якобы похитило и перевоспитало «Исламское государство».

После увольнения Релотиуса жители Фергюс-Фоллса в штате Миннесота рассказали, что журналист частично выдумал историю про их маленький городок. Немец был там в 2017 году, чтобы описать типичное место, проголосовавшее за Дональда Трампа. По словам местных жителей, за три недели репортёр ни с кем не поговорил, а только попросил попозировать для снимков, и в итоге сочинил все беседы.

Релотиус считался одним из лучших журналистов Der Spiegel, отмечает TJ. В 2014 году CNN вручило ему две награды как лучшему репортёру. Также он в 2013, 2015, 2016 и 2018 годах получил премию Deutscher Reporterpreis, которая вручается за выдающиеся репортажи. В 2017 году он взял аналогичную европейскую премию European Press Prize. После разоблачения Релотиус их вернул.

В Der Spiegel признали произошедшее «низшей точкой» своей 70-летней истории.