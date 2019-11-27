Оскорбление чувств верующих и рекордный «Отелло»: ТОП-10 фактов об алтайском театре драмы

В ноябре 1921 года основан Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина. Altapress.ru подготовил для вас 10 интересных фактов о знаменитом театре, которые вы, скорее всего, не знали.

1. Театр драмы считается первым барнаульским театром. Лучшие профессиональные театральные силы края объединились в труппу Первого Государственного театра в Барнауле.

Свою деятельность алтайский драматический начал на сцене Народного дома, где сейчас находится филармония. Там драмтеатр работал до 1973 года. Затем переехал в специально построенное для него здание с залом на 800 человек (ул. Молодежная, 15).

2. Первым спектаклем краевого театра драмы стал «Трильби» Дюморье.

3. Театру драмы принадлежит рекорд по продолжительности времени спектакля. Рекордсменом стал спектакль «Отелло», который шел больше пяти часов в пяти актах и с четырьмя антрактами.

Театр драмы. Михаил Хаустов

4. Имя писателя, актера и режиссера Василия Шукшина присвоили театру в 1991 году.

5. Время Великой Отечественной войны стало испытанием для театра: многие актеры ушли на фронт,. Кроме того, театр потерял часть реквизита из-за эвакуации труппы в Бийск.

6. На здании театра расположены скульптуры. Главные «персонажи» — рабочий и женщина с лирой, которые призывают в мир искусства.

7. Летом около здания театра драмы часто проходят танцевальные опен-эйры.

Танцы у Театра Драмы в Барнауле Алиса Батурина

8. В 2013 году на театр драмы чуть не завели уголовное дело из-за «оскорбления чувств верующих». Житель Алтайского края посетил спектакль «Остров Рикоту» и, увидев там богохульные мотивы, потребовал убрать спектакль из репертуара, пишет «Собеседник». Администрация театра отказалась подвергнуть цензуре постановку и как-то ее менять.

9. В театре драмы есть свой музей, который рассказывает о его истории. Там часто проводятся различные тематические выставки и экскурсии.

10. Высокие достижения театра драмы подтверждены многочисленными наградами, среди которых — три премии «Золотая маска».

Анна Карпова