В алтайском театре драмы ставят новогоднюю сказку по эксклюзивной пьесе

В краевом театре драмы полным ходом идет подготовка к спектаклю для детей «Космический Новый год». Специально для алтайского театра эту пьесу написал омский актер и драматург Дмитрий Войдак.

Новогоднее произведение Войдака попросил сочинить барнаульский режиссер Максим Астафьев.

Как сообщают в театре, обсуждались различные сюжеты — от межпланетного сбора волшебников до межгалактической битвы Дедов Морозов. В итоге победила старая добрая классика, основанная на семейных ценностях.

Дмитрий Войдак,

драматург , актер:

В новогодней истории дети ждут папу из космоса. Здесь папа на работе не на соседней улице, и даже не в другом городе, он на другой планете… и это в канун Нового года! Дети решают полететь к нему. Строят космический корабль, берут с собой подарки для отца и отправляются в долгий путь от одной планеты к другой. На каждой свои обитатели, своя чудесная история и беда, с которой дети обязательно справятся, даже если придется пожертвовать подарками. Но, как в любой новогодней истории, здесь будет счастливый финал.

Премьера спектакля «Космический Новый год» состоится 21 декабря. Билеты уже в продаже, стоимость 200−250 рублей.

Что известно о Дмитрии Войдаке

Дмитрий Войдак — актёр омского государственного театра куклы, актёра и маски «Арлекин», ведущий мастер сцены. Окончил Омский колледж культуры и искусства и Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.

Произведения для детей он пишет на протяжении 12 лет, на его счету — более 20 пьес и инсценировок. Она из них — «Богатырь Степан Ромашкин» — с успехом идет в барнаульском театре кукол «Сказка».