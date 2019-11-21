В алтайском театре драмы ставят новогоднюю сказку по эксклюзивной пьесе

Новогоднее произведение Войдака попросил сочинить барнаульский режиссер Максим Астафьев.
Как сообщают в театре, обсуждались различные сюжеты — от межпланетного сбора волшебников до межгалактической битвы Дедов Морозов. В итоге победила старая добрая классика, основанная на семейных ценностях.
Дмитрий Войдак,
драматург, актер:
В новогодней истории дети ждут папу из космоса. Здесь папа на работе не на соседней улице, и даже не в другом городе, он на другой планете… и это в канун Нового года! Дети решают полететь к нему. Строят космический корабль, берут с собой подарки для отца и отправляются в долгий путь от одной планеты к другой. На каждой свои обитатели, своя чудесная история и беда, с которой дети обязательно справятся, даже если придется пожертвовать подарками. Но, как в любой новогодней истории, здесь будет счастливый финал.
Премьера спектакля «Космический Новый год» состоится 21 декабря. Билеты уже в продаже, стоимость 200−250 рублей.
Что известно о Дмитрии Войдаке
Дмитрий Войдак — актёр омского государственного театра куклы, актёра и маски «Арлекин», ведущий мастер сцены. Окончил Омский колледж культуры и искусства и Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.
Произведения для детей он пишет на протяжении 12 лет, на его счету — более 20 пьес и инсценировок. Она из них — «Богатырь Степан Ромашкин» — с успехом идет в барнаульском театре кукол «Сказка».