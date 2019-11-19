Молодежный театр Алтая покажет спектакль на фестивале «Золотая маска» в Москве

Спектакль «Wonder boy» Молодежного театра Алтая вошёл во внеконкурсную программу «Детский Weekend» национальной премии «Золотая маска», сообщает краевое управление по культуре. Постановку барнаульский театр покажет в марте 2020 года в Москве.

«Wonder boy» — это спектакль-глитч о подростке с особенной внешностью, который становится объектом насмешек одноклассников. Поставил его питерский режиссер Максим Соколов.

Режиссер подчеркнул, что основная тема спектакля — не болезнь мальчика: «Мальчик совершает самую сложную в наше время вещь — принимает мир таким, какой он есть. С внешностью, дисгармоничной настолько, насколько это вообще возможно, он гармоничен внутри. И именно поэтому у него появляются друзья. Это спектакль о внутренней красоте, которую мы все хотим обрести».

«Wonder boy» вошел в лонг-лист национальной премии «Золотая маска-2020». Эксперты престижного театрального фестиваля отметили постановку как одну из самых заметных в этом театральном сезоне.

«Детский Weekend» проводят на фестивале «Золотая маска» с 2014 года. В её афишу включают спектакли самых разных жанров для детей всех возрастов. Выбранные постановки — это новый взгляд на детский театр, расширяющий представление о его возможностях.