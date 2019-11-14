Что барнаульские театры готовят для зрителей к Новому году

Театры Барнаула вовсю готовятся к новогодней кампании. Спектакли для детей и взрослых покажут в конце декабря. На что уже можно приобрести билеты — в обзоре altapress.ru.

Театр драмы

В театре драмы им. Шукшина готовят новую сказку для детей «Космический Новый год» по пьесе омского актера и драматурга Дмитрия Войдака. Режиссер — Максим Астафьев.

Это новогодняя история о самых обыкновенных детях — девочке Вале и ее брате Юре. Правда, их папа имеет не совсем обычную профессию — он космонавт. И впервые Новый год он не может встретить вместе с семьей.

Тогда дети решают полететь к папе на космическую станцию на построенной ими ракете, чтобы успеть его поздравить. Зрителям обещают море захватывающих приключений и встречу с настоящими инопланетянами.

Театр драмы.

Премьера состоится 21 декабря. В этот же день стартуют губернаторские елки.

Для взрослых пройдут актерские капустники «Космос — наш» и «Полет в Новый год». Зрителям предлагают прийти на вечер в маскарадных костюмах. Старт премьер — 24 декабря.

Молодежный театр

В Молодежном театре Алтая ставят новую новогоднюю постановку «Золушка» по мотивам сказки Шарля Перро.

Над спектаклем работают московский режиссер Татьяна Безменова и художник из Красноярска Елена Турчанинова. Они известны барнаульским зрителям по яркой постановке «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

В театре сюжет обещают оставить прежним, добавив лишь новые подробности. Инсценировкой занимается пермский драматург Илья Губин.

Бальзаминов в МТА. Стас Хазиев

Главную роль исполнят молодые артистки труппы Виктория Криулина и Наталья Очаковская. Роль принца сыграют Владимир Кулигин и Андрей Потереба.

Премьерные показы спектакля «Золушка» начнутся 21 декабря и продолжатся все новогодние каникулы.

Музыкальный театр

Музыкальный театр готовит детскую и взрослую постановки.

Детям покажут новогоднюю сказку «Площадь картонных часов» о дружбе, добре и любви. Это мюзикл Евгении Терёхиной на либретто Ильи Губина и стихи Натальи Макаровой. Спектакль ставит главный режиссер театра Константин Яковлев.

Это история приключений девочки Вафельки в городе, который создал из картона мастер шляпных дел по имени Тулья. Крошку ждут много неожиданных встреч и событий. Много сюрпризов принесет и сам город с центральной Площадью картонных часов.

Декорации театра Музкомедии. «МЭ»

Вафельке с мастерами различных дел придется сразиться с разбойниками, но добро, как и положено в сказке, обязательно победит.



Взрослых в музыкальном театре будет ждать новогодний переполох «С Новым годом, папа!» в постановке режиссера Татьяны Столбовской. Зрителям обещают много юмора, хорошей музыки и предновогоднее настроение.

Премьерные показы начнутся 26 декабря.

Театр кукол «Сказка»

В театре кукол «Сказка» возродят постановку «Аленький цветочек». Спектакль был поставлен в 1999 году по знаменитой сказке Сергея Аксакова. Новые актеры театра представят старую сказку совершенно по-новому.

«Морозко» в театре кукол «Сказка» vk.com/skazkabarnaul

Перед каждым представлением для детей в фойе театра пройдет интермедия с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.