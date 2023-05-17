Ослепительная “блондинка”, мимимишные зайчата и хвостатый спасатель. 7 хороших новостей мая

1. В Алтайском биосферном заповеднике возобновил работу приют для медвежат. Сотрудники заповедника спасли медвежонка, который несколько дней просидел на высоком кедре без еды и воды. Кроху поселили в вольере, в котором уже три года растят и выпускают на волю медвежат-сирот. У этого малыша высокие шансы стать самостоятельным зверем, поскольку его контакт с человеком был минимальным.
2. В ближайшие два года Алтайский край может получить 155 новых автобусов — об этом сообщил глава минтранса Антон Воронов. Также чиновник напомнил, что в Барнаул вот-вот отправятся 10 новых белорусских трамваев.
3. В Барнауле наградили почетной грамотой МЧС водителя автоцистерны барнаульского водоканала, который помог потушить загоревшийся автомобиль. Мужчина проезжал по улице Власихинской и как только заметил огонь, сразу сменил маршрут. «У меня за спиной вода, как можно проехать мимо?»,— рассказывал позже Николай Марченко.
4. В Барнаульском зоопарке наконец проснулись братья-дикобразы, которых посетители уже стали принимать за кукол. Чука и Гека расшевелила «очаровательная блондинка Мэри» — молодая самка дикобраза. Она всю зиму жила отдельно, зато теперь два брата соревнуются за внимание подруги и тщательно охраняют ее от любопытных глаз.
5. В Новосибирске волонтеры спасли от собак беременную зайчиху Заю. Сперва поступило сообщение, что на территории местного завода собаки гоняют зайца. Специалисты приехали на место и обнаружили зайчиху с огромной скальпированной раной на животе. Врачи зашили рану, а через пару дней Зая родила малышей. Их отправят в центр реабилитации диких животных, а зайчиху вылечат и отпустят в лес.
6. В Барнауле собачка спасла жизнь своему хозяину. Мужчина спал после работы, но тут его пес Филька громко залаял. Барнаулец проснулся и увидел, что крыша его дома горит — взял документы, собачку и выбежал из дома. Как позже рассказал погорелец телеканалу “Катунь 24”, огонь надуло ветром от соседнего дома.
7. 10 мая пожарный Виталий Попов из села Косиха спас трехлетнего ребенка, маму и бабушку из горящего дома. В тот день у мужчины был выходной, но у соседей случился пожар и он не раздумывая бросился на помощь: из одной квартиры вывел двух пенсионеров, из другой — двух женщин и ребенка.