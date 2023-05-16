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Жизнь

Новые пляжи, приговор многодетной матери и прямые рейсы, которых нет. Что произошло в Алтайском крае 16 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 16 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Правительство РФ выделило 64 млн рублей на создание и благоустройство новых пляжей в Алтайском крае. Теперь региональные власти проведут конкурс между предпринимателями из разных районов и выберут не менее 6 заявок.
  • На месте бывшей мебельной фабрики в Барнауле строят элитный ЖК. Пока на площадке роют котлован, посмотрите, каким будет новый комплекс и на что жители соседнего дома жаловались президенту.
  • Количество новых потребительских кредитов в Алтайском крае в апреле снизилось на 0,5%. Однако эти темпы существенно медленнее, чем в среднем по России, и регион по-прежнему входит в двадцатку наиболее закредитованных.
  • Россияне по всей стране собирают деньги барнаульцу, который перенес инсульт на Филиппинах и вынужден оставаться в местной клинике. Мужчина уже должен за лечение более полумиллиона рублей, а чтобы перевезти его домой спецбортом МЧС, нужно еще 5 млн.
  • Из международного аэропорта Барнаула в 2023 году не будет международных рейсов. Ни одного — даже в Турцию или Египет. Организовать прямые рейсы в Мьянму, которые анонсировались прошлой осенью, тоже не получилось.
  • Многодетную мать из Шелаболихинского района приговорили к четырем годам колонии за издевательства над собственными детьми. В частности, в январе 2022 года женщина выгнала 5-летнего сына из дома в мороз абсолютно раздетым.

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