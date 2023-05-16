Вечереет. Какой элитный жилой комплекс бурно строят прямо под окнами мэрии в Барнауле

Строительство ЖК «Вечера» на ул. Гоголя, 52 официально запустили в марте 2023 года. Сейчас работа на площадке кипит, техника роет котлован. Аltapress.ru откопал архивные материалы, чтобы напомнить, что должно появиться на этом месте и почему соседние жители не могут снести свой аварийный дом.

Современная классика

Мастерская «Графит» разработала кирпичный многоквартирный дом с переменной этажностью из шести блок-секций. Его воплощением занимается «Специализированный застройщик НВ».

Это будет жилой комплекс с потолками до трех метров и двухуровневыми квартирами. У здания появится своя котельная и трансформаторная подстанция.

Это практически сердце исторического города. В 5-15 минутах ходьбы от жилого комплекса расположены парки и прогулочные зоны, рестораны и кафе, культурные и социальные объекты.

Фасады в светлых и мягких коричневых тонах на визуализации гармонично вписываются в кофейные и белые оттенки домов на ул. Гоголя — городской администрации и других зданий. Стиль - «современная классика».

10,5 тыс. кв. м — общая площадь жилых помещений,

1,5 тыс. кв. м — площадь общественных помещений.

207 квартир, которые рассчитаны на 352 человека.

Под зданием построят подземный паркинг. На прилегающих улицах разместят гостевые парковки. Двор же будет без машин — на кровле. Ее озеленят, посадят крупномерные деревья. Также здесь оборудуют детские и спортивные площадки.

ЖК на ул. Гоголя, 52, итоговый вариант. vecheradom.ru

Переменную этажность вызвала необходимость. По градостроительному регламенту, высота здания не должна превышать 22 м на ул. Гоголя. Зато дворовая часть может вырасти до 36 м. Такое расположение играет архитекторам на руку: «спрятанная» высотная часть визуально не будет конфликтовать с окружающей застройкой.

Завершить строительство планируют в марте 2026 года.

Шесть лет подготовки

История строительства жилищного комплекса не очень гладкая — обычное дело для новых объектов в старом центре Барнаула.

Участок начали готовить к стройке в 2017 году. Тогда им владели компании «Ярус» и «Антарес» - дочки ГК «Сибирия». Сейчас земля разделена на трех бизнесменов: половина долей принадлежит Тихону Вдовину, 35 — Сергею Фоминых, 15 — Ирине Рогозиной.

Первый вариант проекта очень напоминал ЖК «Собрание», который располагается по другую сторону от администрации города, - та же цветовая гамма и сглаженные углы. Со временем, пока готовили строительную площадку и определяли охранные зоны памятников архитектуры, проект посчитали устаревшим и полностью переработали.

ЖК на ул. Гоголя, 52, первый вариант. "Сибирия"

Расселение без расселения

Здание возводят на месте бывшей мебельной фабрики. Пока старые помещения демонтировали, жильцы соседнего дома на ул. Гоголя, 54 всерьез переживали, что от вибрации техники их довольно ветхое строение развалится, и жаловались президенту России.

Здание на Гоголя, 52. Altapress.ru Работы по сносу здания на ул. Гоголя, 52. ИД "Алтапресс". Работы по сносу здания на ул. Гоголя, 52. ИД "Алтапресс". Работы по сносу здания на ул. Гоголя, 52. ИД "Алтапресс". Работы по сносу здания на ул. Гоголя, 52. ИД "Алтапресс". Работы по сносу здания на ул. Гоголя, 52. ИД "Алтапресс". Труба отопления аварийного дома на стене здания на ул. Гоголя, 52, которое сносит застройщик. ИД "Алтапресс".

Долгое время этот двухэтажный дом 1950-х годов постройки не хотели признавать аварийным. После многочисленных жалоб статус в 2020 году все-таки подтвердили. Жильцы готовы переехать из строения без фундамента в новые квартиры и освободить землю под строительство.

Аварийный дом на ул. Гоголя, 54. ИД "Алтапресс". Аварийный дом на ул. Гоголя, 54. ИД "Алтапресс". Аварийный дом на ул. Гоголя, 54. ИД "Алтапресс". Аварийный дом на ул. Гоголя, 54. ИД "Алтапресс".

Однако снос жилья в суде оспорили хозяева коммерческой недвижимости на первых этажах: доказали, что дом можно реконструировать. Сейчас эти помещения занимают «Мария-Ра» и магазин «Мир инструментов». Иронично, но предписание о дорогом ремонте пришло именно жильцам. Они должны были сделать его до конца лета 2022 года.

Аварийный дом на ул. Гоголя, 54 (пр. Социалистический, 22). Дмитрий Лямзин Аварийный дом на ул. Гоголя, 54 (пр. Социалистический, 22). Дмитрий Лямзин Аварийный дом на ул. Гоголя, 54 (пр. Социалистический, 22). Дмитрий Лямзин Аварийный дом на ул. Гоголя, 54 (пр. Социалистический, 22). Дмитрий Лямзин Аварийный дом на ул. Гоголя, 54 (пр. Социалистический, 22). Дмитрий Лямзин Аварийный дом на ул. Гоголя, 54 (пр. Социалистический, 22). Дмитрий Лямзин Аварийный дом на ул. Гоголя, 54 (пр. Социалистический, 22). Дмитрий Лямзин

Разумеется, реконструкции не произошло. В ноябре 2022 года администрация Барнаула выпустила постановление о том, что изымает земельный участок и квартиры в свою пользу с расселением.

Однако жильцы все еще остаются в двухэтажке — она пока не попала в краевую программу переселения. Когда это случится — не знает никто.

1074 кв. м — площадь изъятого земельного участка на ул. Гоголя, 54.

Аварийный дом на ул. Гоголя, 54. ИД "Алтапресс".

Здание продолжает потихоньку осыпаться. В апреле часть его главного фасада начала отваливаться, обнажая деформированную кирпичную кладку. Сейчас стену замазали.