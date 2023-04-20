20 апреля
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Происшествия

Фасад жилого дома обвалился прямо над входом в продуктовый магазин в Барнауле

Фасад жилого дома на Социалистическом проспекте, 22 обвалился над входом в продуктовый магазин. Об этом сообщают читатели altapress.ru.

Обвалившийся фасад здания
Обвалившийся фасад здания
Предоставлено altapress.ru

На этот раз на грани разрушения оказался не желтый, а розовый дом. Фасад начал осыпаться возле одного окна под крышей, обнажая старые рыжие кирпичи.

Часть кирпичей упала рядом со входом в продуктовый магазин. Над ним соорудили деревянный козырек, который не выглядит очень надежным.

Упавшие кирпичи сложили под окнами первого этажа и оградили красной лентой.

Читатели altapress.ru отмечают, что в таком состоянии дом стоит не одну неделю.

Ранее в конце марта обрушилась часть фасада соседнего здания — на пр. Ленина, 133. Собственников после происшествия срочно выселили, не дав даже толком собрать вещи.

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