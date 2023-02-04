Ослепительно красивы. Топ—5 самых дорогих автомобилей, которые выставили на продажу в Алтайском крае

Altapress.ru собрал самые дорогие машины в Алтайском крае, которые продают на Avito и drom.ru. Их цены могут удивить, но комплектация, внешний вид и «начинка» — вдохновить.

Volkswagen Touareg

Автовладелец продает своего красавца в любящие руки за 7 290 000 руб. Объявление размещено на drom.ru. По словам объявителя, авто с полным приводом и пневмоподвеской.

Также есть проекция на лобовое стекло, коврики в салоне и багажнике. Сигнализация Star line S9 c GSM модулем. Накидки на сидения из натуральной цигейки с первого дня, рассказывает автовладелец.

Volkswagen Touareg. barnaul.drom.ru

Мощность машины 249 лошадиных сил, пробег 35 тыс. км и автоматическая коробка передач.

Mercedes-Benz GLC

Автовладелец продает машину за 5 850 000 руб. в Барнауле. Автомобиль выглядит дорого и стоит соответствующе. В Mercedes 197 лошадиных сил, двигатель на бензине, нет крашеных элементов.

В машине есть вентиляция, водительские и боковые подушки безопасности, антипробуксовочная система, обогрев заднего стекла и зеркал, парктроник и многое другое.

Mercedes-Benz GLC. barnaul.drom.ru

Салон авто бежевый, а снаружи машина покрыта антигравийной пленкой.

BMW X7

Черный матовый BMW X7 M выставлен на Avito за 13,8 млн руб. в Барнауле. У машины обтекаемые формы, дизельный двигатель, автоматическая коробка передач, полный привод и пробег 5990 км.

Автор объявления отмечает, что у внедорожника есть онлайн-навигация с оповещением пробок и способами их объезда.

BMW X7. www.avito.ru

Lexus LX

Рекордсмен по цене на Avito. Автодилер выставляет белый Lexus LX за 15 млн руб. По словам объявителя, он новый, 2022 года выпуска, юридически проверен.

Авто имеет автоматическую коробку передач, дизельный двигатель, полный привод. Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 6,8 сек., а максимальная скорость авто — 210 км/ч.

Салон кожаный, красно-черный. Как утверждает продавец, пробег машины всего 1 км.

Lexus LX. www.avito.ru

Jeep Wrangler

Едко-зеленый джип выставлен на сайте бесплатных объявлений в Барнауле за 5 390 000 рублей. Как утверждает объявитель, внедорожник специально разработан для самых экстремальных приключений. 35 дюймовые колеса, автоматическая коробка передач, противобуксовочная система и не только.

Салон и багажник автомобиля просторные. На полу есть мягкие коврики, также в машине есть обогрев. Из интересного — светодиодная подвеска в салоне.

Jeep Wrangler. www.avito.ru

Kia Stinger

Этот красавчик 2022 года выпуска продают на Avito за 5 199 900 руб. в Барнауле. Легковой автомобиль имеет автоматическую коробку передач, полный привод, мощность 197 лошадиных сил и дисковые тормоза.

Kia Stinger. www.avito.ru

Объявитель указывает, что у машины есть пять лет гарантии.