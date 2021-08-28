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Жизнь

Основатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» впал в кому

Поэт и музыкант, один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации», Владимир Бурдин впал в кому, сообщается в его официальной группе «ВКонтакте».

Владимир Бурдин.
Владимир Бурдин.
https://vk.com/club953724

Музыканта госпитализировали в городскую клиническую больницу в Екатеринбурге. Он находится в крайне тяжелом состоянии с повреждением 80% легких. Бурдин на аппарате ИВЛ.

«Но что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее это он», — написал брат музыканта Тимофей.

Участником «Смысловых галлюцинаций» Бурдин был с начала основания группы (с 1989 года) до 1993 года. В 2001 вышел сольный альбом музыканта.

Ранее певица МакSим выкарабкалась из комы и опубликовала первый пост.

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