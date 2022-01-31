Особенную девочку на Алтае забрали в семью, но опека вернула ее в приют

Девочку с редким заболеванием забрали под опеку, но после выхода на телевидении сюжета об этом, ребенок вновь оказался в приюте.

Девочка родилась с буллезным эпидермолизом. Узнав о диагнозе, биологические родители сразу же отказались от девочки.

В декабре «Вести Алтай» рассказали, что у малышки появились новые опекуны, но после выхода сюжета зрители усомнились в честных намерениях опекунов, так как все женщины (пожилая мать и дочери) официально не работали, а в Барнауле жили на съемной квартире.

Свое решение взять под опеку особенного ребенка они объясняли тем, что «дети выросли, стало скучно». Ранее в семью уже взяли 8-летнюю девочку.

«Обстоятельства сложились так, что через день после выхода нашего материала в квартиру опекунов приехали представители органов опеки и забрали Ксюшу в Дом ребенка», — сообщает телеканал.

Кстати, всего в Алтайском крае три ребенка с буллезным эпидермолизом.