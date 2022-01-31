31 января -17°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Особенную девочку на Алтае забрали в семью, но опека вернула ее в приют

Девочку с редким заболеванием забрали под опеку, но после выхода на телевидении сюжета об этом, ребенок вновь оказался в приюте.

Ребенок.
Ребенок.
unsplash.com

Девочка родилась с буллезным эпидермолизом. Узнав о диагнозе, биологические родители сразу же отказались от девочки.

В декабре «Вести Алтай» рассказали, что у малышки появились новые опекуны, но после выхода сюжета зрители усомнились в честных намерениях опекунов, так как все женщины (пожилая мать и дочери) официально не работали, а в Барнауле жили на съемной квартире.

Свое решение взять под опеку особенного ребенка они объясняли тем, что «дети выросли, стало скучно». Ранее в семью уже взяли 8-летнюю девочку.

«Обстоятельства сложились так, что через день после выхода нашего материала в квартиру опекунов приехали представители органов опеки и забрали Ксюшу в Дом ребенка», — сообщает телеканал.

Кстати, всего в Алтайском крае три ребенка с буллезным эпидермолизом.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость