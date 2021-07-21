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Жизнь

Особые даты и события. Кто такой Герострат и зачем он сжег храм Артемиды

Ровно 2377 лет назад в древнегреческом городе Эфес местный житель по имени Герострат сжег храм Артемиды. Это событие произошло в ночь с 20 на 21 июля и стало символом позорной славы.

Храм Артемиды - одно из семи чудес античного мира.
Храм Артемиды - одно из семи чудес античного мира.
ССО.

Летом 356 года до нашей эры у жителей древнего Эфеса случилось великое горе. Ночью сгорело их чудо света — Храм Артемиды, которые строился на протяжении двух веков.

Богиня охоты и плодородия Артемида считалась хранительницей города, как и всего живого на земле. В храме стояла статуя в честь великой богини, украшенная золотом и слоновой костью.

В поджоге был обвинен мало кому известный житель города Эфес по имени Герострат. Его схватили и начали пытать. В мучениях Герострат признался, что поджег храм чтобы обрести вечную славу, обессмертить свое имя. Власти казнили преступника и при этом запретили упоминать его имя.

Тем не менее, древнегреческий летописец и историк Феопомп написал в своих книгах о Герострате, благодаря чему имя поджигателя дошло до наших дней и стало символом преступной славы.

По преданию, храм был восстановлен во времена Александра Македонского. Но в IV веке нашей эры во времена раннего христианства был окончательно разрушен.

Причем здесь Барнаул

В январе 2021 года алтайские журналисты, бизнесмены и выпускники Алтайского госуниверситета поставили уникальный спектакль «Забыть Герострата» по пьесе Григория Горина.

Премьерные показы прошли с большим успехом в Барнауле на площадке Крепостного театра.

Спектакль &quot;Забыть Герострата&quot; в &quot;Крепостном театре&quot;
Спектакль «Забыть Герострата» в «Крепостном театре»
Дмитрий Лямзин

Григорий Горин переосмыслил историю Герострата в своем произведении. Он трактовал это древнее происшествие по-своему — от отрицательного до положительного. Преступник Герострат в пьесе становится героем-победителем. Он дискредитирует судью, переманивает на свою сторону горожан, правителя города, соблазняет его жену, убивает соперника.

Спектакль &quot;Забыть Герострата&quot; в &quot;Крепостном театре&quot;
Спектакль «Забыть Герострата» в «Крепостном театре»
Дмитрий Лямзин

Тем самым Горин показывает, что люди слабы, они готовы забыть свою историю и поверить в то, что черное — это белое, а белое — черное.

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