Осталось три недели: правда ли, что предсказанный конец света-2019 все-таки случится

Будет ли конец света 21 декабря 2019 года
СМИ сообщили, что Дэвид Монтенье — историк, исследователь древних текстов. Якобы он перевел старинные документы и выяснил, что древние майя «ошиблись» на 7 лет. А точнее даже ошибся не древний народ, а толкователи конца их календаря.
21 декабря 2012 был не концом света, а началом 7-летнего переходного периода, который предзнаменует второе пришествие и конец света.
По мнению предсказателя, в конце 2019 года (уже через несколько недель) полюса Земли сдвинутся. Под воздействием других планет на Земле начнут происходить природные катаклизмы и техногенные катастрофы.
В результате крупнейшие города Земли будут разрушены. После этого, 29 декабря состоится Судный день.
О самом исследователе мало что известно. По данным СМИ, несколько лет назад Дэвид Монтенье уже предсказывал пришествие антихриста в 2016 году.
Предсказание конца света 21 декабря — фейк. Никаких фактов, подтверждающих эту дату, нет. Неизвестно даже, существует ли сам Монтенье.