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Жизнь

Осталось три недели: правда ли, что предсказанный конец света-2019 все-таки случится

В 2019 году наша планета пережила сразу несколько обещанных концов света. Осталась всего одна дата — 21 декабря 2019 года. Ее назвал «библейский теоретик» и «ученый-конспиролог» на основе «текстов древних пророчеств». Разбираемся, будет ли все-таки конец света в 2019 году.

Конец света.
Конец света.
i.ytimg.com

Будет ли конец света 21 декабря 2019 года

СМИ сообщили, что Дэвид Монтенье — историк, исследователь древних текстов. Якобы он перевел старинные документы и выяснил, что древние майя «ошиблись» на 7 лет. А точнее даже ошибся не древний народ, а толкователи конца их календаря.

21 декабря 2012 был не концом света, а началом 7-летнего переходного периода, который предзнаменует второе пришествие и конец света.

По мнению предсказателя, в конце 2019 года (уже через несколько недель) полюса Земли сдвинутся. Под воздействием других планет на Земле начнут происходить природные катаклизмы и техногенные катастрофы.

Конец света. Космос.
Конец света. Космос.
открытые источники в интернете

В результате крупнейшие города Земли будут разрушены. После этого, 29 декабря состоится Судный день.

О самом исследователе мало что известно. По данным СМИ, несколько лет назад Дэвид Монтенье уже предсказывал пришествие антихриста в 2016 году.

Предсказание конца света 21 декабря — фейк. Никаких фактов, подтверждающих эту дату, нет. Неизвестно даже, существует ли сам Монтенье.

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