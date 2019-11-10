Последний в 2019 году: ученый назвал новую дату конца света, основываясь на древних пророчествах

Новая дата конца света — 21 декабря 2019 года. Такое предсказание сделал американский «библейский теоретик» и «ученый-конспиролог» Дэвид Монтенье. Он утверждает, что основывается на текстах древних пророчества. Что об этом известно и все-таки будет ли конец света в 2019 — в материале altapress.ru.

Когда конец света в 2019 году

Исследователь Дэвид Монтенье изучил древние тексты и пришел к выводу о том, что древние майя ошиблись на 7 лет., пишет 5-tv.ru. По его мнению, люди неправильно истолковали конец календаря исчезнувшей цивилизации.

Это было начало 7-летнего переходного периода, который предзнаменует второе пришествие и конец света.

По мнению предсказателя, в конце 2019 года полюса Земли сдвинутся. Под воздействием других планет на Земле начнут происходить природные катаклизмы и техногенные катастрофы. В результате крупнейшие города Земли будут разрушены, пишет mk.ru.

После этого, 29 декабря состоится Судный день.

О самом исследователи мало что известно. По данным издания holmtain.ru, несколько лет назад Дэвид Монтенье уже предсказывал пришествие антихриста в 2016 году.

Космос. Звездное небо. СС0

Человечеству в разные века предсказывали конец света.

Например, в XVI веке в Лондоне группа астрологов предсказала конец света 1 февраля в 1524 году из-за потопа. Они заявили, что планета вошла в созвездие Рыб.

У людей это созвездие ассоциировалось с водой, поэтому «прогноз» ни у кого не вызвал вопросов.

А в 19 веке женщина по имени Мэри Бейтман заявила, что ее курица отложила яйца с проступившими словами «Христос грядет».

Многие люди поверили ей и приезжали посмотреть на «чудо», которое оказалось обманом. Конюх Мэри Бейтман на свежих куриных яйцам вытравливал кислотой нужный текст и вкладывал яйца обратно в курицу.