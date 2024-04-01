1 апреля
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Жизнь

Останется ли под арестом возможный политеховский маньяк Манишин

Виталий Манишин должен был выйти из СИЗО 2 апреля.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

В среду, 27 марта, Октябрьский районный суд Барнаула продлил срок пребывания в СИЗО Виталию Манишину.

Его подозревают в убийстве студенток АлтГТУ. Известно, что Манишин останется в СИЗО до 14 мая 2024 года. Об этом сообщает «КП-Барнаул».

Известно, что судебный процесс прошел в закрытом режиме.

При этом защита подозреваемого пыталась оспорить решение и перевести его на домашний арест, но в этом суд адвокатам отказывал.

Ранее сообщалось, что подозреваемый Виталий Манишин просился на СВО и рассказал, что жертвы сами хотели секса.

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