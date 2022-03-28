Оставьте всех в покое. Астрологический прогноз с 28 марта по 3 апреля

На этой неделе бесполезно выяснять отношения. Вас не услышат. Займитесь любым творчеством, которое присутствует в вашей жизни. Пройдите диагностику здоровья. Не ставьте много задач. Неделя предназначена для завершения дел, а не начинания.
Овен
Овнам на неделе безопаснее всего направить весь боевой дух на реализацию себя в профессии. Планируйте, масштабируйте идеи. Дома оставьте всех в покое. Иначе останетесь на руинах отношений.
Телец
Тельцам неплохо будет пройти диагностику здоровья. Давно ли вы проверяли свое сердечко? Оставьте попытки договориться. Помечтайте о прибыли, которую желаете получать.
Близнецы
У Близнецов на этой неделе может произойти сексуальная революция. Освобождение от страхов, убеждений, рамок, самоограничений в этой или любой другой теме. Не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам и людям, которым доверяете. Вам нужна поддержка.
Рак
Ракам стоит отстраниться от партнеров, взять передышку. Меньше общения, больше творческих идей для бизнеса. Также можно занять себя проверкой мочеполовой системы.
Лев
Львы займутся лечением, если не перестанут переживать о работе и доходах. Проведите время с детьми, поиграйте, расслабьтесь. Или попробуйте применить творческий подход во всем, чем занимаетесь.
Дева
Девы рискуют испортить отношения с детьми, если будут бескомпромиссно настаивать на своем. Ваши беспокойства о безопасности и здоровье не приведут ни к чему хорошему.
Весы
Весы не найдут спокойствия ни на работе, ни дома. Нужные слова будет сложно подобрать. Не обижайтесь на родителей. Устройте им или себе диспансеризацию, проверьте репродуктивные органы.
Скорпион
Скорпионы на этой неделе могут перебояться, переобщаться, передавить… Оставьте партнера в покое. Займитесь рукоделием, ремонтом, решением вопросов с недвижимостью. С инвестициями не спешите. Продумайте все хорошенько.
Стрелец
Для Стрельцов на этой неделе открываются новые возможности в сфере обогащения. Следите за речью. Не включайтесь в борьбу. Уделите внимание родителям.
Козерог
Козероги как никто могут заявить о себе. Не гонитесь за деньгами. Рекламируйте, продвигайте себя и свой труд, выступайте. Не беспокойтесь о расходах.
Водолей
Водолеям на неделе можно здорово преуспеть с ремонтом спальни. Потратьтесь на такое ее украшение, которое давно хотели. В тратах на себя вас будет сложно остановить.
Рыбы
Рыбы на неделе могут ощутить большой прилив сил для осуществления своей мечты. Вдохновляйтесь уединением. Есть все шансы осознать, что ваше счастье зависит не от партнера.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, преподаватель ведической астрологии, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.