28 марта
﻿
Жизнь

Оставьте всех в покое. Астрологический прогноз с 28 марта по 3 апреля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделе с 28 марта по 3 апреля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной, барнаульского астропсихолога и преподавателя ведической астрологии.

Астрологический прогноз. Астрология.
Астрологический прогноз. Астрология.
altepress.ru.

На этой неделе бесполезно выяснять отношения. Вас не услышат. Займитесь любым творчеством, которое присутствует в вашей жизни. Пройдите диагностику здоровья. Не ставьте много задач. Неделя предназначена для завершения дел, а не начинания.

Астрологический прогноз. Овен.
Астрологический прогноз. Овен.

Овен

Овнам на неделе безопаснее всего направить весь боевой дух на реализацию себя в профессии. Планируйте, масштабируйте идеи. Дома оставьте всех в покое. Иначе останетесь на руинах отношений.

Астрологический прогноз. Телец.
Астрологический прогноз. Телец.

Телец

Тельцам неплохо будет пройти диагностику здоровья. Давно ли вы проверяли свое сердечко? Оставьте попытки договориться. Помечтайте о прибыли, которую желаете получать.

Астрологический прогноз. Близнецы.
Астрологический прогноз. Близнецы.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе может произойти сексуальная революция. Освобождение от страхов, убеждений, рамок, самоограничений в этой или любой другой теме. Не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам и людям, которым доверяете. Вам нужна поддержка.

Астрологический прогноз. Рак.
Астрологический прогноз. Рак.

Рак

Ракам стоит отстраниться от партнеров, взять передышку. Меньше общения, больше творческих идей для бизнеса. Также можно занять себя проверкой мочеполовой системы.

Астрологический прогноз. Лев.
Астрологический прогноз. Лев.

Лев

Львы займутся лечением, если не перестанут переживать о работе и доходах. Проведите время с детьми, поиграйте, расслабьтесь. Или попробуйте применить творческий подход во всем, чем занимаетесь.

Астрологический прогноз. Дева.
Астрологический прогноз. Дева.

Дева

Девы рискуют испортить отношения с детьми, если будут бескомпромиссно настаивать на своем. Ваши беспокойства о безопасности и здоровье не приведут ни к чему хорошему.

Астрологический прогноз. Весы.
Астрологический прогноз. Весы.

Весы

Весы не найдут спокойствия ни на работе, ни дома. Нужные слова будет сложно подобрать. Не обижайтесь на родителей. Устройте им или себе диспансеризацию, проверьте репродуктивные органы.

Астрологический прогноз. Скорпион.
Астрологический прогноз. Скорпион.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут перебояться, переобщаться, передавить… Оставьте партнера в покое. Займитесь рукоделием, ремонтом, решением вопросов с недвижимостью. С инвестициями не спешите. Продумайте все хорошенько.

Астрологический прогноз. Стрелец.
Астрологический прогноз. Стрелец.

Стрелец

Для Стрельцов на этой неделе открываются новые возможности в сфере обогащения. Следите за речью. Не включайтесь в борьбу. Уделите внимание родителям.

Астрологический прогноз. Козерог.
Астрологический прогноз. Козерог.

Козерог

Козероги как никто могут заявить о себе. Не гонитесь за деньгами. Рекламируйте, продвигайте себя и свой труд, выступайте. Не беспокойтесь о расходах.

Астрологический прогноз. Водолей.
Астрологический прогноз. Водолей.

Водолей

Водолеям на неделе можно здорово преуспеть с ремонтом спальни. Потратьтесь на такое ее украшение, которое давно хотели. В тратах на себя вас будет сложно остановить.

Астрологический прогноз. Рыбы.
Астрологический прогноз. Рыбы.

Рыбы

Рыбы на неделе могут ощутить большой прилив сил для осуществления своей мечты. Вдохновляйтесь уединением. Есть все шансы осознать, что ваше счастье зависит не от партнера.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, преподаватель ведической астрологии, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость