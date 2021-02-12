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Осужденная за взятки экс-директор барнаульского завода «Модест» пыталась получить компенсацию

12 февраля по итогам торгов может стать известен новый владелец барнаульского молочного предприятия «Модест». Между тем приговоренная в 2019 году к условному сроку за взятки экс-гендиректор завода Антонида Устинова продолжает нарабатывать судебную практику: Ленинский районный суд рассмотрел ее иск о взыскании с «Модеста» отпускных и компенсации морального вреда.

Антонида Устинова.
Антонида Устинова.
Олег Богданов

На попытку Антониды Устиновой взыскать денежные средства с недавно возглавляемого ею предприятия можно посмотреть через хронологию событий.

  • 22 июля — первое заседание в Ленинском районном суде по уголовному делу Устиновой. В деле — несколько эпизодов взяток, связанных с ее работой в качестве генерального директора «Модеста».
  • 24 июля — трудовой договор с «Модестом» расторгнут по инициативе и заявлению самой Устиновой. В день увольнения произведен окончательной расчет, в него вошла сумма компенсации за неиспользованный с апреля 2018-го по июль 2019 года отпуск.
  • 2 августа — Ленинский районный суд приговорил экс-директора «Модеста» к условному сроку (7,5 лет) и штрафу в размере 2 млн рублей. Хотя прокуратура требовала приговорить Устинову к 8 годам тюремного заключения и штрафу в 14 млн рублей.
  • 3 сентября — в Алтайский краевой суд поступила жалоба прокуратуры на приговор райсуда.
  • 27 сентября — краевой суд частично ужесточил наказание, увеличив сумму штрафа с 2 до 7 млн рублей.
Антонида Устинова.
Антонида Устинова.
Олег Богданов
  • 18 ноября — иск Устиновой о взыскании с завода «Модест» денежных средств принял Ленинский суд. Согласно контракту, генеральному директору при выходе в очередной отпуск полагается материальная помощь в размере двух должностных окладов. Антонида Устинова с апреля 2018-го по июль 2019 года в отпуске не была, но при увольнении получила за этот период компенсацию. Тем не менее, она потребовала выплатить ей матпомощь в сумме 121,7 тыс. рублей. И еще 50 тыс. рублей за моральный вред.
  • 14 января — суд полностью отказал в удовлетворении гражданского иска Устиновой. В правилах внутреннего трудового распорядка завода «Модест» предусмотрено, что руководитель, покидая предприятие, мог бы претендовать на материальную выплату, например, с формулировкой «За длительный и безупречный труд в акционерном обществе», но никак не в виде отпускных при увольнении. Такой бонус в коллективном договоре «Модеста» не предусмотрен.
  • 26 февраля — решение Ленинского суда вступит в законную силу.

Что совершила Антонида Устинова?

По версии следствия, с октября 2014 года по июнь 2018-го она получала множественные взятки от компании «Фармстекло», которая на протяжении многих лет поставляла на барнаульский завод бутылочки под детскую молочную продукцию. Сумма «отката» составляла порядка 5−6% от товарооборота. Как установило следствие, за обозначенный период «Фармстекло» и подконтрольные ему фирмы поставили на «Модест» продукции на общую сумму 126 млн рублей.

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