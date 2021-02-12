Осужденная за взятки экс-директор барнаульского завода «Модест» пыталась получить компенсацию

На попытку Антониды Устиновой взыскать денежные средства с недавно возглавляемого ею предприятия можно посмотреть через хронологию событий.

Что совершила Антонида Устинова?

По версии следствия, с октября 2014 года по июнь 2018-го она получала множественные взятки от компании «Фармстекло», которая на протяжении многих лет поставляла на барнаульский завод бутылочки под детскую молочную продукцию. Сумма «отката» составляла порядка 5−6% от товарооборота. Как установило следствие, за обозначенный период «Фармстекло» и подконтрольные ему фирмы поставили на «Модест» продукции на общую сумму 126 млн рублей.