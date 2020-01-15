Осужденный кемеровский чиновник считает Тулеева виновным в растрате средств

Напомним, Решетов был начальником комитета по управлению государственным имуществом. Его обвинили в мошенничестве и крупном хищении: за 2016−2018 годы он неоднократно отправлял своих родителей на отдых, за это его приговорили к 250 часам обязательных работ.

Решетов считает, что ответственность за эти хищения должен нести бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Он рассказал, что все поездки согласовывал с главой региона, который предоставил путевки «в качестве определенного жеста поощрения деятельности».

Также он подчеркнул, что сожалеет о том, что не смог отказаться от предложения бывшего главы региона.



Деньги на путевки выделялись из фонда «Милосердие». Решетов утверждает, что никогда не руководил фондом. Однако, по версии следствия, он курировал его деятельность, работая в администрации области.

Аман Тулеев на заседании Правительства РФ с Виктором Черномырдиным. ako.ru

Со слов Решетова, все нуждающиеся (как физические лица, так и должностные) писали два заявления — в фонд и на имя губернатора Амана Тулеева. Только после «главной» визы заявление рассматривалось самим фондом.

Также он рассказал, что Тулеев до скандального задержания его заместителей в конце 2016 года давал распоряжения подчиненным в письменном виде, за своей подписью. А после вдруг перестал это делать.

«Тулеев после тех событий нас всех собрал. И начал вещать: „вы все трусы, вы всего боитесь, ничего страшного не произошло, не надо бояться. Кто не согласен — пишите заявление, я с вами работать не буду“. Но визы перестал ставить. Поручения стали выдаваться в устной форме. И потом он начал мне при каждой встрече говорить: „Имей в виду, я фондом „Милосердие“ не распоряжаюсь!“ Я говорю, тоже не распоряжаюсь. А он: „Нет, это твой фонд!“. Звонил с других номеров и все время твердил, что он фондом не руководит», — рассказал Решетов.

Фонд «Милосердие» также фигурирует в деле о вымогательстве акций (51%) шахты «Разрез Инской», стоимостью более миллиарда рублей. В середине ноября 2016 года были задержаны восемь человек, в том числе и заместители Тулеева.