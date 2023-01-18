18 января
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Жизнь

Освободить от мобилизации предложили предпринимателей и фермеров

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об освобождении от мобилизации индивидуальных предпринимателей и глав фермерских хозяйств. Об этом сообщает РБК.

Офисный коллектив.
Офисный коллектив.
unsplash.com

Авторы инициативы предложили освободить от мобилизации новые категории граждан. Это главы фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели или единственные участники обществ с ограниченной ответственностью, где работают пять и более человек.

Главное условие для общества — не иметь задолженности по выплате заработной платы, налогов и других платежей в бюджет страны.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают освободить главы фермерских хозяйств без дополнительных требований. По их словам, они уже «обеспечивают продовольственную безопасность» страны.

Такая инициатива поможет обеспечить нормальное функционирование предприятий и экономики страны в период частичной мобилизации, заявили депутаты.

Ранее правительство освободило мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности.

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