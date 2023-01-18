Освободить от мобилизации предложили предпринимателей и фермеров

Авторы инициативы предложили освободить от мобилизации новые категории граждан. Это главы фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели или единственные участники обществ с ограниченной ответственностью, где работают пять и более человек.
Главное условие для общества — не иметь задолженности по выплате заработной платы, налогов и других платежей в бюджет страны.
Кроме того, авторы законопроекта предлагают освободить главы фермерских хозяйств без дополнительных требований. По их словам, они уже «обеспечивают продовольственную безопасность» страны.
Такая инициатива поможет обеспечить нормальное функционирование предприятий и экономики страны в период частичной мобилизации, заявили депутаты.
Ранее правительство освободило мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности.
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