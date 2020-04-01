От баптистов до кришнаитов: все верующие в Барнауле отменили встречи

Представители всех религиозных организаций в Барнауле скорректировали работу. Об этом сообщили в городском комитете общественных связей и безопасности. Все они с пониманием и сознательностью отнеслись к предложениям о принятии временных профилактических мер.

В православных приходах приостановили занятия в секциях, школах и кружках, в храмах дистанционно по телефонам принимаются заявки о церковном поминовении. Обслуживающий персонал регулярно обрабатывает антисептиками церковную принадлежность.

Основная масса православных верующих горожан услышала призыв Патриарха Кирилла воздержаться от походов в храмы до его особого благословения.

Аналогичная ситуация у барнаульских православных старообрядцев, в Армянской апостольской Православной Церкви, в религиозных организациях христиан-пятидесятников веры евангельской и евангельских христиан-баптистов.

Решение о временном закрытии Соборной мечети Барнаула и прекращении там молитв мусульман, среди которых много мигрантов из азиатских регионов, принял главный имам.

Также приостановили религиозные встречи в приходском Совете Римско-Католической Церкви Барнаула.

Католическая церковь. Свет ССО

На период осложнения эпидситуации отказались от массовых публичных шествий члены городского общества сознания Кришны.

Как ранее писал altapres.ru, 31 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел на территории региона режим самоизоляции.