13 декабря
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Жизнь

От Близнецов с приветом. Что за разноцветный звездопад можно увидеть до конца недели в Алтайском крае

Altapress.ru рассказывает, откуда взялся метеорный поток Геминиды, правда ли, что он выглядит в небе как новогодняя елка, и когда его можно будет увидеть в Алтайском крае.

Звездопад над Республикой Алтай - вид с берега реки Аккем.
Звездопад над Республикой Алтай - вид с берега реки Аккем.
Антон Петрусь
  • Поток Геминиды открыли в конце 19 века. Позже выяснилось, что он – ежегодный, и наблюдения стали постоянными. При этом родительский астероид потока Геминиды – (3200) Фаэтон – обнаружили лишь в 1983 году.
  • Геминиды – один из немногих метеорных потоков, которые можно увидеть как в северном, так и в южном полушариях. Геминиды способны проникать глубже и гореть ниже в атмосфере Земли, чем многие другие потоки. При этом возникают красивые длинные дуги, которые могут быть видны на небе до нескольких секунд.
Метеорный поток Генимиды.
Метеорный поток Генимиды.
vk.com/astrobarnaul22/Константин Гончаров
  • Метеоры Геминиды оставляют за собой длинные яркие следы белого, желтого, красного, синего и зеленого цветов. Одна из причин такого разнообразия в том, что метеороиды потока содержат натрий и кальций.
  • Геминиды летят не навстречу Земле, а догоняют ее, потому что скорость метеоров относительно невысокая – около 35 км/с.
  • В этом году поток Геминиды начался еще 4 декабря, но именно в ночь с 13 на 14 декабря он достигнет пика. На чистом небе можно будет увидеть до 150 метеоров в час.
  • Чтобы посмотреть поток Геминиды, нужно приблизительно определить расположение созвездия Близнецов. Для этого стоит найти созвездие Ориона, а затем смотреть по прямой линии на север через Ригель и Бетельгейзе.
Комета Neowise.
Комета Neowise.
Алексей Мартышкин/vk.com/alxmonkey.
  • С Земли кажется, что Геминиды появляются из созвездия Близнецов, около звезды Кастор. Но смотреть прямо на созвездие Близнецов не обязательно. Группа астрономов «Наблюдательный Барнаул» рекомендует сместить фокус внимания немного в сторону, чтобы увидеть больше метеоров с длинными хвостами.
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