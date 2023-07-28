28 июля
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Жизнь

От диско 80-х до тигров 2020-х. Чем заняться в парках Барнаула с 28 по 30 июля

Altapress.ru решил посмотреть, чем парки Барнаула собираются развлекать посетителей в ближайшие дни и нашел столько интересного, что хватило на обзор.

Парк.
Парк.
unsplash.com

Парк «Эдельвейс»

30 июля — вечер музыки диско 80-х с 18:00 до 21:00. Сбор на площадке у сцены.

30 июля — ярмарка «Толкучка», на которой можно найти изделия ручной работы и трендовые вещи, дегустировать блюда, поиграть в настольные игры, поучаствовать в благотворительности и мастер-классах, пофотографироваться с животными, выиграть приз или получить подарок.

Дискотека.
Дискотека.
unsplash.com

В программе также: обмен вещами, выступление вокальных, танцевальных и спортивный студий.

Парк «Изумрудный»

30 июля в 18:00 состоится акустический концерт, выставка работ художников и поэтическая встреча. В программе: бардовские песни, каверы на зарубежные и отечественные хиты, скрипичные и клавишные инструментальные композиции и танцы.

29 июля в 18:00 — концерт, посвященный 10-летию ретро-клуба «Добрый вечер» для людей старшего возраста (но прийти могут все). Встречаемся на площадке у визит-центра парка.

Что происходит в барнаульском парке &quot;Изумрудный&quot;.
Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Анна Зайкова

28 июля с 17:30 до 21:00 на сцене парка выступит саксофонист Олег Гильфанд с программой «Старые мелодии по новому».

Вход везде свободный.

Парк «Лесная сказка»

29 июля в зоопарке устроят День тигра. В 12:00 можно будет посмотреть на полосатиков и увидеть, как хищники обедают. Гостям в костюмах тигров обещают подарок.

Тигрята
Тигрята
Сергей Писарев
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