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Жизнь

85-летний народный артист России сыграет главную роль в трагедии Шекспира в Барнауле

В октябре в Алтайском краевом театре драмы им. Шукшина пройдет премьера спектакля «Король Лир» от нового главного режиссера. Трагедию ставят в подарок на юбилей народного артиста России Георгия Обухова — он и исполнит роль легендарного британского правителя.

"Дело Кречинского" в театре драмы.
"Дело Кречинского" в театре драмы.
Анна Зайкова

Осенью ведущему мастеру сцены театра Георгию Обухову исполняется 85 лет.

«Очень хотелось сделать ему подарок, потому что он штучный артист, который может справиться с любой задачей», - сказала директор театра Любовь Березина.

Впервые в Алтайский краевой театр драмы артист пришел в январе 1962 года. А с сентября 1968 года служит в нем бессменно. За все эти годы Георгий Обухов создал почти 300 сценических образов. Особенно он хорош в острохарактерных и комедийных ролях.

«Мы понимаем, что человек в возрасте. Не знала, как сказать ему про дублера, - рассказывает директор театра. - А он мне звонит и говорит: «Давайте так: я соглашаюсь на роль, но должен быть дублер». Я горжусь Обуховым. Уже понимал, что остаются только эпизоды, а тут вдруг. Он заслужил это».

Как рассказал режиссер Георгий Цнобиладзе, который начинает подготовку «Короля Лир», артист уже успел выучить половину текста и активно готовится к роли.

Что готовит театр

1 сентября сезон в театре драмы откроет лирическая комедия «Облако-рай» режиссера Галины Зальцман («Трильби»). 27 октября зрители увидят «Короля Лира».

К новогодним каникулам появится сразу два спектакля. Анастасия Старцева создаст для детей постановку по сказкам Павла Бажова, а Георгий Цнобиладзе для взрослых перенесет на экспериментальную сцену «добрую» пьесу Александра Цыпкина «Не скажу».

В январе в театре драмы пройдет заключительный этап лаборатории «Шукшин — миф и реальность», где режиссеры поставят три эскиза. Из лучшего, по мнению зрителей, создадут полноценный спектакль, который откроет театральный сезон 2024 года.

В марте выйдет премьера от Антона Терехина («Авиатор»). Дмитрий Огородников («Дни нашей жизни», «Алиса в Зазеркалье») выпустит спектакль о Германе Титове, а Николай Реутов («Антигона») - пластическую постановку.

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