Стало известно, кто приедет и что ждет гостей на фестивале имени Михаила Евдокимова

Праздник стартует утром 4 августа с соревнований по футболу и волейболу.
В течение дня для детей и молодежи проведут праздник детства «В гостях у Михаила Сергеевича» и конкурс рисунков на асфальте.
После начнется гала-концерт лауреатов фестиваля творчества "Радуга юных талантов Алтая", а затем - молодежная программа "Россия - страна талантов".
Основные события фестиваля состоятся в субботу 5 августа. День начнется на стадионе со спортивного праздника. Там организуют ярмарку изделий ремесленников Алтайского края.
В 12:00 часов гостей ожидают на празднике "С легким паром!", где заработают поселковые дворики, пройдут мастер-классы по вязке банных веников и тематические выставки, на которых можно будет купить купить экспонаты.
В 15:00 на площадке возле Центра культуры пройдут посиделки с участием друзей Михаила Евдокимова.
В 17:30 для гостей выступят коллективы и исполнители народного творчества России "Будем жить".
Завершится день Гала-концертом звезд российской эстрады. Среди почетных гостей - Игорь Саруханов, Диана Завидова, Александр Буйнов и Александр Маршал.
6 августа пройдут тематические экскурсии в мемориальном музее Михаила Евдокимова. А с 12:00 до 13:00 дня состоится гражданская панихида памяти артиста и политика.
А вот как прошел фестиваль в прошлом году.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае впервые пройдет Ягодный праздник. Его проведут в селе Мамонтово 29 июля.