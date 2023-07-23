Четырехметровый пирог представили на Шукшинском фестивале

Около пяти тысяч пирогов испекли на Шукшинские дни.

Как мы уже рассказывали, гостей кормили пирогами с мясом, рыбой, ягодами и фруктами.

Но один поразил всех - длина гигантского пирога составила четыре метра.

Посмотреть, как прошел Шукшинский кинофестиваль, можно здесь.