От гроз к солнцу. Когда в Алтайском крае закончатся дожди

В ближайшие трое суток ночные температуры в крае составят +6…+12 градусов, днем будет +20…+25 градусов.
При этом в регионе прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами град. Во время ухудшения погоды в крае ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.
Экспресс-похолодание
По словам Людмилы Сырых, погода в Алтайском крае изменится 25−26 августа.
Такие перемены будут сопряжены с краткосрочным, буквально однодневным, похолоданием.
Так, ночные температуры в регионе упадут до +4…+9 градусов.
Солнце и тепло
Затем, в последнюю пятидневку августа, температуры в Алтайском крае будут постепенно нарастать.
Ожидается, что в этот период в регионе будет преимущественно без осадков.
Ранее в алтайском Гидрометцентре рассказали, следует ли ждать аномально жаркой погоды в конце лета — начале осени.