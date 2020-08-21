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21 августа 22°C
Жизнь

От гроз к солнцу. Когда в Алтайском крае закончатся дожди

Период дождей с грозами и градом продлится в Алтайском крае до середины следующей недели. Таков предварительный прогноз синоптиков. Ожидается, что сухая погода установится в крае 26 августа, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Лето в Барнауле.
Лето в Барнауле.
Михаил Хаустов

В ближайшие трое суток ночные температуры в крае составят +6…+12 градусов, днем будет +20…+25 градусов.

При этом в регионе прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами град. Во время ухудшения погоды в крае ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

Экспресс-похолодание

По словам Людмилы Сырых, погода в Алтайском крае изменится 25−26 августа.

Такие перемены будут сопряжены с краткосрочным, буквально однодневным, похолоданием.

Так, ночные температуры в регионе упадут до +4…+9 градусов.

Барнаул после дождя.
Барнаул после дождя.
Михаил Хаустов

Солнце и тепло

Затем, в последнюю пятидневку августа, температуры в Алтайском крае будут постепенно нарастать.

Ожидается, что в этот период в регионе будет преимущественно без осадков.

Ранее в алтайском Гидрометцентре рассказали, следует ли ждать аномально жаркой погоды в конце лета — начале осени.

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