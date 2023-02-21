От искусства к искусству. Пять выставок в Барнауле, на которые можно сходить в ближайшие дни

Близятся праздничные выходные, значит, можно устроить набег на музеи и выставочные залы. Altapress.ru узнал, где в ближайшее время можно посмотреть на красоту и узнать интересные истории.

«Куклы в зеркале художественных полотен»

Адрес: пр. Строителей, 21, «Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской», работает пн-пт с 10:00 до 18:00, сб с 10:00 до 17:00.

Цена: бесплатно.

В экспозиции представлены фоторепродукции картин известных художников, а также авторские куклы. Каждая кукла — воплощение того или иного полотна в единственном экземпляре. Для одежды и украшений кукольники использовали антикварные и современные ткани.

«Куклы в зеркале художественных полотен». КГБУ «Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской»

В выставке приняли участие художники-кукольники из разных городов России, а также из Эстонии и не только. Экспозиция работает с 20 февраля по 17 марта.

«Тайны каменных сводов»

Адрес: ул. Ползунова, 39, «Выставочная площадка Алтайского государственного краеведческого музея», работает ср-вс с 11:00 до 19:00.

Цена: от 30 рублей.

Здесь можно не только увидеть кости древних обитателей Алтая, но и раскрыть тайны пещер с точки зрения палеонтологии, истории, археологии и геологии. Оказывается, природные подземные комплексы могут многое рассказать об исчезнувшем пещерном льве и медведе, бизоне и мамонте.

«Тайны каменных сводов». www.culture.ru

Также посетителям музея расскажут, как исследуют культуру и быт древнего человека по раскопанным находкам. В коллекции представлены подлинные артефакты из фондов Краеведческого музея и заповедника «Тигирекский».

Выставка работает до 26 февраля.

«Потешные листы»

Адрес: ул. Ползунова 39, «Алтайский государственный краеведческий музей», работает ср-вс с 11:00 до 19:00.

Цена: от 30 рублей.

Современный художник и график Александр Потапов представит на простых листах лаконичные подписи под красочными картинками, простые образы, юмор и поучительность. Все это — лубок — вид народного творчества, который появился в России еще в XVIII веке.

«Потешные листы». vk.com/agkm1823

В новом проекте покажут 60 рисованных и печатных лубочных картинок. Многие из них относятся к сериям, посвященным русским традициям.

Открытие выставки состоится 22 февраля в 14:00. Работать она будет до 19 марта.

Открытие новых выставочных проектов

Адрес: пр. Космонавтов, 6 г, «Республика ИЗО», работает чт-вс с 13:00 до 19:00.

Цена: 100 рублей.

В «Республике ИЗО» можно увидеть сразу несколько экспозиций: фотопроекты , картинные выставки и многое другое. Например , работы Валентина Хановича с фотопроектом «Середина ХХ в.», или выставку «Слет», для которой около 100 несоюзных художников подготовили более 300 картин.

«Республика ИЗО». www.culture.ru «Республика ИЗО». www.culture.ru «Республика ИЗО». www.culture.ru

Также в «Республике» можно познакомиться с работами Нины Науман и Елены Митрофановой.

Выставочные проекты работают с 3 февраля по 12 марта.

Выставка в Алтайском государственном краеведческом музее

Адрес: пр. Красноармейский, 28, «Алтайский государственный краеведческий музей», работает ср, пт, сб, вс с 09:30 до 17:30, чт с 11:00 до 19:00.

Цена: от 30 рублей.

Выставка открылась еще в 2021 году и будет работать до 31 декабря 2023 года. На постоянной экспозиции в «Доме купца Зубова» можно увидеть артефакты истории Алтая, мира природы, горнозаводского производства и купечества.

Выставка в Алтайском государственном краеведческом музее. www.culture.ru Выставка в Алтайском государственном краеведческом музее. www.culture.ru

Может быть, экспонаты купечества и инженерные изобретения XVIII-XIX веков и нельзя трогать, зато их можно рассмотреть в деталях и послушать истории этих предметов.

Также в музее можно послушать лекторий «Мифы об археологии», чтобы избавиться от стереотипов о «мести» мумий, народе «чудь» и не только. Он будет работать до 4 марта.