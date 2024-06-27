Почему-то некоторым кажется, что если человек работает на заводе, скажем, сварщиком, на этом круг увлечений замыкается. Но это неправда. Например, Александр Гергерт, начальник лаборатории сварки и подготовки сварочных материалов «Сибэнергомаш — БКЗ», ремонтирует и коллекционирует наручные часы — старинные, механические, кварцевые, электронные и даже с подсветкой, работающей на газе.. Как живет это дело жизни и души, герой рассказал altapress.ru.

От гаража до космических кораблей

Александр Гергерт в детстве и не представлял, что станет сварщиком. В сварочное дело в итоге пошел, понимая, что это востребованная профессия, которая нужна везде — от гаража до строительства космических кораблей. В 2007 году Александр закончил АлтГТУ по специальности сварочного производства и сразу стал работать на «Сибэнергомаше».

Александр делится — работа нравится, интересная:

«В 2021 году мы на производстве организовали лабораторию сварки, где обучаем студентов разных образовательных учреждений (АГК, АТТ, АлтГТУ), а также вновь принятых сварщиков, — рассказал Александр Гергерт. — Показываем, как правильно варить сложные изделия, такие как промышленные котлы. Они работают при высоких температурах и давлении, поэтому качеству швов нужно уделить особое внимание. Молодежь приходит заинтересованная».

Александр Гергерт. Максим Наземцев

Работать с людьми, обучать других несложно, главное найти индивидуальный подход. Сложно было «с нуля» разработать программу стажировки сварщиков, подготовить все для обучения будущих специалистов.

Все зависит, по большей части, от самого студента — одни схватывают на лету, другим дается тяжелее. Но учат всех, новые кадры всегда нужны.

Герой часто выступает в качестве жюри на хакатонах для школьников. На них предприятия города дают ребятам инженерные задания — то, что нужно на предприятиях, но не является настолько срочной задачей, чтобы давать ее своим сотрудникам.

«У нас на "Сибэнергомаш" есть станок для рубки и правки проволоки. Мы его сами спроектировали и изготовили, а ребята, еще на одном из самых первых хакатонов, создали нам пульт управления этим станком. Мы его внедрили, он работает», — вспоминает Александр Гергерт.

Также Александр Гергерт выступает организатором и экспертом в профессиональных конкурсах. Например, он оценивал работы участников конкурса «Лучший сварщик» в мае. И, признается, в работе специалистом по сварке очень помогает именно то, что ты сам умеешь работать как сварщик.

От котлов к миниатюрным механизмам

Если насчет того, что будет сварщиком, Александр Гергерт раньше не догадывался, то некоторые увлечения пронес практически через всю жизнь. Так, еще с начальной школы герой проявлял интерес к механизмам, особенно часовым. Раз разом, стало получаться все лучше, и это переросло в хобби по ремонту и коллекционированию наручных часов.

Часы из коллекции Александра Гергерта. Предоставлено altapress.ru Часы из коллекции Александра Гергерта. Предоставлено altapress.ru

Самым первым удалось собрать будильник, затем пошли более маленькие механизмы, даже женские наручные часы.

«Самый, наверное, запоминающийся случай был, когда я школьному физруку отремонтировал секундомер, — вспоминает герой. — Да так, что он стал существенно медленнее считать. У всех классов, которые он вел, тогда значительно улучшились результаты. Позже он понял, в чем дело. Заставил переделать».

Основная трудовая деятельность Александра — с огромными котлами, а дома он занимается такой тонкой ювелирной работой. Признается: это не для денег, а для души. Иногда помогает знакомым. К тому же, это помогает отвлечься и тренировать координацию.

Для того чтобы иметь дело с часами, много инструментов не нужно: набор отверток да увеличительное стекло. Однако знания нужны — пусть часовые механизмы имеют общий принцип работы, каждый из них индивидуален в зависимости от часовой фабрики и модели.

«Нужно понимать, что за чем идет, чтобы понимать, в каком месте произошел сбой, — объясняет герой. — Иногда приходилось собирать часы с нуля, например, после чужих неудачных ремонтов».

Больше всего Александру Гергерту нравится работать со старыми, редкими антикварными часами. Когда есть что-то необычное.

Например, в коллекции у него есть часы «Ракета» с 24-часовым циферблатом — их разрабатывали специально для полярников, которым нужно еще и отличать время суток во время полярного дня или ночи. Часам примерно 45 лет.

Часы из коллекции Александра Гергерта. Предоставлено altapress.ru

Еще один необычный экземпляр — наручные часы «Полет» с будильником. Механизму этих часов порядка 47 лет. Есть также редкие немецкие часы с автоподзаводом, показывающие не только время, но и день недели — без всякой электроники.

Из современных диковинок — кварцевые часы с тритиевой подсветкой. На каждом часе и стрелке есть колбочка с газом тритием. Часы светятся без остановки 25 лет.

Часы из коллекции Александра Гергерта. Предоставлено altapress.ru

«Все часы красивые, не могу сказать, что какие-то красивее других. У всех есть свой шарм», — поделился Александр Гергерт.

Пролить свет

Еще в свободное время Александр любит проводить время в гараже. Одно из увлечений, которым он заинтересовался полгода назад, — ремонт оптики фар автомобилей.

Ремонт оптики автомобильных фар. Предоставлено altapress.ru Ремонт оптики автомобильных фар. Предоставлено altapress.ru

Используются специальные материалы, ультрафиолетовая сушка. Сначала убирается дефектные места, муть и желтизну. Затем наносится специальные полимер, создающий защитный слой против помутнения. По сути, это восстановление, максимально приближенное к заводу.

«Если фара светит мутно, то пропадает светотеневая граница, и фары ослепляют встречку, а на дорогу почти не попадает, — объясняет Александр Гергерт. — Когда же они чистые, свет стелется по дороге и не попадает в глаза водителям на встречной полосе. Друзья, которым я сделал фары, говорят, что до ремонта как будто в темноте ездили, а теперь словно свет включили».

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