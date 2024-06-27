От гаража до космических кораблей
Александр Гергерт в детстве и не представлял, что станет сварщиком. В сварочное дело в итоге пошел, понимая, что это востребованная профессия, которая нужна везде — от гаража до строительства космических кораблей. В 2007 году Александр закончил АлтГТУ по специальности сварочного производства и сразу стал работать на «Сибэнергомаше».
Александр делится — работа нравится, интересная:
«В 2021 году мы на производстве организовали лабораторию сварки, где обучаем студентов разных образовательных учреждений (АГК, АТТ, АлтГТУ), а также вновь принятых сварщиков, — рассказал Александр Гергерт. — Показываем, как правильно варить сложные изделия, такие как промышленные котлы. Они работают при высоких температурах и давлении, поэтому качеству швов нужно уделить особое внимание. Молодежь приходит заинтересованная».
Работать с людьми, обучать других несложно, главное найти индивидуальный подход. Сложно было «с нуля» разработать программу стажировки сварщиков, подготовить все для обучения будущих специалистов.
Все зависит, по большей части, от самого студента — одни схватывают на лету, другим дается тяжелее. Но учат всех, новые кадры всегда нужны.
Герой часто выступает в качестве жюри на хакатонах для школьников. На них предприятия города дают ребятам инженерные задания — то, что нужно на предприятиях, но не является настолько срочной задачей, чтобы давать ее своим сотрудникам.
«У нас на "Сибэнергомаш" есть станок для рубки и правки проволоки. Мы его сами спроектировали и изготовили, а ребята, еще на одном из самых первых хакатонов, создали нам пульт управления этим станком. Мы его внедрили, он работает», — вспоминает Александр Гергерт.
Также Александр Гергерт выступает организатором и экспертом в профессиональных конкурсах. Например, он оценивал работы участников конкурса «Лучший сварщик» в мае. И, признается, в работе специалистом по сварке очень помогает именно то, что ты сам умеешь работать как сварщик.
От котлов к миниатюрным механизмам
Если насчет того, что будет сварщиком, Александр Гергерт раньше не догадывался, то некоторые увлечения пронес практически через всю жизнь. Так, еще с начальной школы герой проявлял интерес к механизмам, особенно часовым. Раз разом, стало получаться все лучше, и это переросло в хобби по ремонту и коллекционированию наручных часов.
Самым первым удалось собрать будильник, затем пошли более маленькие механизмы, даже женские наручные часы.
«Самый, наверное, запоминающийся случай был, когда я школьному физруку отремонтировал секундомер, — вспоминает герой. — Да так, что он стал существенно медленнее считать. У всех классов, которые он вел, тогда значительно улучшились результаты. Позже он понял, в чем дело. Заставил переделать».
Основная трудовая деятельность Александра — с огромными котлами, а дома он занимается такой тонкой ювелирной работой. Признается: это не для денег, а для души. Иногда помогает знакомым. К тому же, это помогает отвлечься и тренировать координацию.
Для того чтобы иметь дело с часами, много инструментов не нужно: набор отверток да увеличительное стекло. Однако знания нужны — пусть часовые механизмы имеют общий принцип работы, каждый из них индивидуален в зависимости от часовой фабрики и модели.
«Нужно понимать, что за чем идет, чтобы понимать, в каком месте произошел сбой, — объясняет герой. — Иногда приходилось собирать часы с нуля, например, после чужих неудачных ремонтов».
Больше всего Александру Гергерту нравится работать со старыми, редкими антикварными часами. Когда есть что-то необычное.
Например, в коллекции у него есть часы «Ракета» с 24-часовым циферблатом — их разрабатывали специально для полярников, которым нужно еще и отличать время суток во время полярного дня или ночи. Часам примерно 45 лет.
Еще один необычный экземпляр — наручные часы «Полет» с будильником. Механизму этих часов порядка 47 лет. Есть также редкие немецкие часы с автоподзаводом, показывающие не только время, но и день недели — без всякой электроники.
Из современных диковинок — кварцевые часы с тритиевой подсветкой. На каждом часе и стрелке есть колбочка с газом тритием. Часы светятся без остановки 25 лет.
«Все часы красивые, не могу сказать, что какие-то красивее других. У всех есть свой шарм», — поделился Александр Гергерт.
Пролить свет
Еще в свободное время Александр любит проводить время в гараже. Одно из увлечений, которым он заинтересовался полгода назад, — ремонт оптики фар автомобилей.
Используются специальные материалы, ультрафиолетовая сушка. Сначала убирается дефектные места, муть и желтизну. Затем наносится специальные полимер, создающий защитный слой против помутнения. По сути, это восстановление, максимально приближенное к заводу.
«Если фара светит мутно, то пропадает светотеневая граница, и фары ослепляют встречку, а на дорогу почти не попадает, — объясняет Александр Гергерт. — Когда же они чистые, свет стелется по дороге и не попадает в глаза водителям на встречной полосе. Друзья, которым я сделал фары, говорят, что до ремонта как будто в темноте ездили, а теперь словно свет включили».
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