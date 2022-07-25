От любви до ненависти: почему поссорились друзья-миллиардеры

Это произошло после короткого романа жены Брина с основателем SpaceX, пишет The Wall Street Journal.

Вероятно, адюльтер послужил причиной развода сооснователя Google Брина с Николь Шэнахан.

Пара не живет вместе с декабря 2021 года и подала на развод.

Состояние Брина оценивается в 93 млрд долларов.

По данным источников, у Маска был короткий роман с Шэнахан прошлой зимой, пишет bfm.ru. Ппосле того, как они встретились на фестивале искусств в Майами. На тот момент Брин с женой еще жили вместе, но отношения уже сильно охладились. Узнав об интрижке супруги, основатель Google разорвал с Маском всяческие отношения.

До тех пор Маск и Брин состояли в приятельских отношениях. Сооснователь Google помогал компании Tesla во время финансового кризиса 2008 года, предоставив 500 тыс. долларов. В свою очередь Маск подарил Брину внедорожник Tesla.

По словам источников, Маск снова пытается вернуть расположение Брина. На одном из мероприятий он даже встал перед ним на колени, умоляя о прощении. Считается, что основатель Google принял извинения, но общение с бывшим другом свел к минимуму. пишет 360tv.ru.

Процесс развода Брина и Шанахан затянулся. Жена потребовала от основателя Google более одного миллиарда долларов. Стороны пока не пришли к соглашению.

Адвокаты Маска и Брина пока не комментируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что немец вернул жене после развода половину автомобиля.