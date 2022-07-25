26 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

От любви до ненависти: почему поссорились друзья-миллиардеры

Дружба миллиардеров Сергея Брина и Илона Маска закончилась.

Мужчина и женщина.
Мужчина и женщина.
СС0.

Это произошло после короткого романа жены Брина с основателем SpaceX, пишет The Wall Street Journal.

Вероятно, адюльтер послужил причиной развода сооснователя Google Брина с Николь Шэнахан.

Пара не живет вместе с декабря 2021 года и подала на развод.

Состояние Брина оценивается в 93 млрд долларов.

По данным источников, у Маска был короткий роман с Шэнахан прошлой зимой, пишет bfm.ru. Ппосле того, как они встретились на фестивале искусств в Майами. На тот момент Брин с женой еще жили вместе, но отношения уже сильно охладились. Узнав об интрижке супруги, основатель Google разорвал с Маском всяческие отношения.

До тех пор Маск и Брин состояли в приятельских отношениях. Сооснователь Google помогал компании Tesla во время финансового кризиса 2008 года, предоставив 500 тыс. долларов. В свою очередь Маск подарил Брину внедорожник Tesla.

По словам источников, Маск снова пытается вернуть расположение Брина. На одном из мероприятий он даже встал перед ним на колени, умоляя о прощении. Считается, что основатель Google принял извинения, но общение с бывшим другом свел к минимуму. пишет 360tv.ru.

Процесс развода Брина и Шанахан затянулся. Жена потребовала от основателя Google более одного миллиарда долларов. Стороны пока не пришли к соглашению.

Адвокаты Маска и Брина пока не комментируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что немец вернул жене после развода половину автомобиля.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость