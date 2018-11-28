От неизлечимой болезни умер создатель мультсериала «Губка Боб»

Создатель мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» Стивен Хилленберг скончался в возрасте 57 лет, сообщает Variety со ссылкой на сообщение телеканала Nickelodeon.

По данным издания, Хилленбург умер в понедельник, 26 ноября, но об этом стало известно только во вторник. Причиной смерти был боковой амиотрофический склероз — заболевание, поражающее клетки мозга, диагностированное в марте прошлого года.

Представители Nickelodeon отметили, что опечалены новостью: «Стив пропитал своими уникальным чувством юмора и невинностью шоу „Губка Боб Квадратные Штаны“, которое подарило радость нескольким поколениям детей и семьям по всему миру».

В 1984 году Хилленберг работал морским биологом, а потом решил заняться мультипликацией. Его сериал «Губка Боб Квадратные Штаны» вышел в эфир 1 мая 1999 года и стал одной из самых популярных анимационных программ на телевидении. За время своего существования он завоевал множество наград, в том числе четыре премии «Эмми» и две детских премии Британской академии кино и телевизионных искусств.