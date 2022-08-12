12 августа
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Жизнь

От Речного вокзала в Барнауле остались только руины — фоторепортаж altapress.ru

Сносить Речной вокзал продолжают в Барнауле. Фактически от него остались «рожки да ножки». Что происходит сейчас на набережной — в фоторепортаже altapress.ru.

От Речного вокзала в Барнауле остались только руины. Снос продолжается. 12.08.2022.
От Речного вокзала в Барнауле остались только руины. Снос продолжается. 12.08.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Напомним, демонтаж здания отложили — пока ласточки, поселившиеся на Речном вокзале, не вывели птенцов. По словам орнитолога Алексея Эбеля, это единственное место их гнездования в равнинной части Алтайского края.

Сообщалось, что пернатые «обхитрили» специалистов — и на выводок потомства им понадобилось не две недели, а два месяца.

Ранее из здания вынесли мебель. Кроме того, рабочие сняли двери, оконные рамы, а также буквы «Барнаул» с крыши.

Отметим, что на территории Речного вокзала хотят построить комплекс с жилыми 43-этажными башнями, общественно-деловыми помещениями и прогулочной зоной.

От Речного вокзала в Барнауле остались только руины. Снос продолжается. 12.08.2022.
От Речного вокзала в Барнауле остались только руины. Снос продолжается. 12.08.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Кстати, барнаульцы придумали, как возродить туризм на сибирской реке. Подробнее об этом — в нашем материале «С ветерком по Оби».

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