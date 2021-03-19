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Жизнь

«От сих до сих никто не наказан». Фильм-расследование о пожаре в «Зимней вишне» набирает популярность на YouTube

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове стал одним из самых страшных в истории России. 25 марта в огне погибли 64 человека, 41 из них — дети. Спустя три года журналист Алексей Пивоваров выпустил на YouTube-канале «Редакция» фильм-расследование об этой трагедии.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
опубликовано на vk.com/typical_kmr

«Причина, по которой мы решили сделать этот выпуск, заключается в том, что в основном все расследователи фокусируются на самом моменте пожара: как все произошло, почему были закрыты аварийные выходы и погибло столько людей. Нам показалось не менее важным поместить эту историю в более широкий контекст: пройти по той самой „цепочке“, о которой говорил Путин, и понять, какие выводы спустя три года вытекают из истории», — говорит Пивоваров в начале выпуска.

Создатели фильма пообщались с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым, родственниками погибших, адвокатами потерпевших и подсудимых, сотрудниками «Зимней вишни», и журналистами.

По собранным данным авторы восстановили хронологию событий трагедии 25 марта 2018 года.

За сутки фильм посмотрели около полумиллиона человек.

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