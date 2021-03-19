«От сих до сих никто не наказан». Фильм-расследование о пожаре в «Зимней вишне» набирает популярность на YouTube

«Причина, по которой мы решили сделать этот выпуск, заключается в том, что в основном все расследователи фокусируются на самом моменте пожара: как все произошло, почему были закрыты аварийные выходы и погибло столько людей. Нам показалось не менее важным поместить эту историю в более широкий контекст: пройти по той самой „цепочке“, о которой говорил Путин, и понять, какие выводы спустя три года вытекают из истории», — говорит Пивоваров в начале выпуска.