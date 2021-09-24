От скважины до магазина. Когда в России введут систему апробации питьевой воды

Решение об апробировании принято из-за возможной фальсификации продукта на стадии упаковки.
Отмечается, что проблему подделки может решить маркировка минеральной воды в системе «Честный знак», которую введут в стране 1 декабря.
По словам замглавы Минпромторга, когда система заработает, потребители смогут увидеть конкретные скважины, из которых взята вода в бутылки.
«Чистый знак» — аналог Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), действующей для алкогольного рынка. С ее помощью за водой будут следить на всех этапах — начиная с добычи ее из скважины.
Да. С 1 марта 2022 года в России «Честным знаком» будут помечать всю питьевую продукцию.
Процент контрафактной воды достигал 80, заявила в 2019 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.