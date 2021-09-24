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Жизнь

От скважины до магазина. Когда в России введут систему апробации питьевой воды

В России хотят создать систему апробации для дополнительного контроля за производством воды на всех этапах. Такое предложение поступила от Минпромторга, Роснедр и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), сообщает «РБК».

Вода. Бутылка.
Вода. Бутылка.
pixabay.com.
1
Для чего апробировать воду?

Решение об апробировании принято из-за возможной фальсификации продукта на стадии упаковки.

Отмечается, что проблему подделки может решить маркировка минеральной воды в системе «Честный знак», которую введут в стране 1 декабря.
По словам замглавы Минпромторга, когда система заработает, потребители смогут увидеть конкретные скважины, из которых взята вода в бутылки.

2
Что такое «Честный знак»?

«Чистый знак» — аналог Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), действующей для алкогольного рынка. С ее помощью за водой будут следить на всех этапах — начиная с добычи ее из скважины.

Стакан воды
Стакан воды
СС0
3
Новой маркировкой будут помечать не только минералку?

Да. С 1 марта 2022 года в России «Честным знаком» будут помечать всю питьевую продукцию.

4
Сколько воды на российском рынке — контрафакт?

Процент контрафактной воды достигал 80, заявила в 2019 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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