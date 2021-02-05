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5 февраля -10°C
Жизнь

От винта! Тест: что вы знаете о самолетах, на которых летаете

Бывший военный самолет и всего один пассажир — именно такими были первые гражданские перелеты. Их история началась 5 февраля 1919 года, когда немецкий лайнер AEG J. II начал рейсы между Берлином и Веймаром. А много ли вы знаете о стальных птицах и людях, которые ими управляют? Сейчас проверим!

Тест.
Тест.
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