От винта! Тест: что вы знаете о самолетах, на которых летаете

Бывший военный самолет и всего один пассажир — именно такими были первые гражданские перелеты. Их история началась 5 февраля 1919 года, когда немецкий лайнер AEG J. II начал рейсы между Берлином и Веймаром. А много ли вы знаете о стальных птицах и людях, которые ими управляют? Сейчас проверим!