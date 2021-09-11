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Жизнь

От заморозков до угрозы пожаров. Алтайский край продолжает жить в режиме двух штормпрогнозов

Два штормовых предупреждения продолжают действовать в Алтайском крае.

Осень. Дождь.
Осень. Дождь.
CC0

«В Алтайском крае 11 и 13 сентября местами в предгорных районах ожидаются заморозки 0…-2 градуса. В Алтайском крае в период с 11 по 13 сентября местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости)», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

В субботу, 11 сентября, в отдельных районах края ожидаются кратковременные дожди. Дневные температуры составят +14…+19 градусов.

Ветер юго-западный, 6−11 метров в секунду, местами порывы 13−18 метров.

В Барнауле в начале дня кратковременный дождь. Температура воздуха в краевой столице составит +16…+18 градусов.

Ранее стало известно, когда в Алтайский край придет бабье лето.

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