От заморозков до угрозы пожаров. Алтайский край продолжает жить в режиме двух штормпрогнозов

«В Алтайском крае 11 и 13 сентября местами в предгорных районах ожидаются заморозки 0…-2 градуса. В Алтайском крае в период с 11 по 13 сентября местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости)», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
В субботу, 11 сентября, в отдельных районах края ожидаются кратковременные дожди. Дневные температуры составят +14…+19 градусов.
Ветер юго-западный, 6−11 метров в секунду, местами порывы 13−18 метров.
В Барнауле в начале дня кратковременный дождь. Температура воздуха в краевой столице составит +16…+18 градусов.
Ранее стало известно, когда в Алтайский край придет бабье лето.