От зарплаты до аванса. Как спланировать свой финансовый год, рассказала алтайский экономист

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Все деньги ушли на подарки и праздничный стол. Как прожить этот месяц до зарплаты?

Ситуация печальная, но не безнадежная. Анна Мартенс советует для начала соотнести оставшиеся денежные средства и будущие расходы.

Для этого нужно посчитать, сколько средств еще осталось в кошельке, и оценить объем расходов на этот месяц. Последний складывается из обязательных платежей (квартплата, плата за детский сад, интернет, ежемесячный платеж по кредиту и прочее) и регулярных расходов – (ежедневные траты, например на обед в столовой, такси, кофе на вынос).

«Идеально, если вы дополнительно сформируете примерное меню на день и отсюда определите стоимость вашей продуктовой корзины. А также представите объем непредвиденных расходов, например, на лекарства», - подчеркивает специалист.

Теперь, когда все траты подсчитаны, внимательно оцените ваш список. Нередко оказывается, что большую часть из них можно смело исключить. А когда лишние траты вычеркнуты, попытайтесь максимально свести баланс, чтобы хватало на ваши потребности. «Задача считается решенной, если у вас все получилось», - отмечает Анна Мартенс.