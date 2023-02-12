От землетрясения в Турции погибли более 24 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тыс. человек, сообщает вице-президент страны Фуат Октай.

Минздрав Турции сообщил, что от землетрясения пострадали более 80 тыс. человек.

Ранее последствия стихии сравнили с 500 атомными бомбами.

Мощное землетрясение в Турции, за которым последовало более 300 афтершоков, буквально «опоясало» всю планету. Подземные толчки также зафиксировали около Тайваня, в северо-западной части штата Нью-Йорк и возле Курильских островов (магнитудой 5,8 в Тихом океане).

Земля колебалась в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии и в российском городе-курорте Сочи. Сейсмологи зафиксировали незначительные колебания в Гренландии и Дании.